NYT: демократ Буттиджич выходит из президентской гонки в США

Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич. Архивное фото

Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от демократов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата.

Отмечается, что такое решение он принял после того как потерпел "сокрушительное поражение" в праймериз, которые проходили в Южной Каролине . Однако ранее в Айове он сумел одержать победу, а в Нью-Гэмпшире занял второе место.

Телеканал NBC News со ссылкой на помощников Буттиджича отметил, что тот должен был ехать в Техас, но вместо этого отправится в Индиану, где должен объявить о выходе из кампании. По данным ТВ, он набрал всего 2% на праймериз в Южной Каролине. Пока официального заявления Буттиджич не делал.

Президент США Дональд Трамп после появления этой информации заявил, что голоса Буттиджича во время "супервторника" уйдут его конкуренту Джо Байдену, что приведет в конечном итоге к проигрышу Берни Сандерса.

"Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса от "супервторника" пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни (Сандерса) из игры. Никакого выдвижения, снова!" — написал Трамп в Twitter.

По итогам первых трех выборов лидирует Берни Сандерс , у которого 45 делегатов, у бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича — 25, у Байдена — 15, у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен — восемь, а у сенатора от Миннесоты Эми Клобушар — семь.