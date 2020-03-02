NYT: демократ Буттиджич выходит из президентской гонки в США

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от демократов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата.
Отмечается, что такое решение он принял после того как потерпел "сокрушительное поражение" в праймериз, которые проходили в Южной Каролине. Однако ранее в Айове он сумел одержать победу, а в Нью-Гэмпшире занял второе место.
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Телеканал NBC News со ссылкой на помощников Буттиджича отметил, что тот должен был ехать в Техас, но вместо этого отправится в Индиану, где должен объявить о выходе из кампании. По данным ТВ, он набрал всего 2% на праймериз в Южной Каролине. Пока официального заявления Буттиджич не делал.
Президент США Дональд Трамп после появления этой информации заявил, что голоса Буттиджича во время "супервторника" уйдут его конкуренту Джо Байдену, что приведет в конечном итоге к проигрышу Берни Сандерса.
"Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса от "супервторника" пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни (Сандерса) из игры. Никакого выдвижения, снова!" — написал Трамп в Twitter.
Праймериз в Южной Каролине стали последними перед так называемым "супервторником", когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества.
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