В Египте выявили новый случай заражения коронавирусом

КАИР, 2 мар - РИА Новости. Случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте, об этом в понедельник в совместном со Всемирной организацией здравоохранения заявлении сообщило министерство здравоохранения арабской республики.
"Министерство выявило случай заболевания коронавирусом у иностранного гражданина. Вслед за подозрением на наличие вируса и подтверждением лабораторных исследований, которые оказались положительными, он был помещен под карантин", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на странице в Facebook.
Официальный представитель минздрава Египта Халед Мугахед, слова которого цитируются в заявлении, сообщил, что "министерство в настоящее время принимает строгие превентивные меры в отношении тех, кто контактировал с инфицированным, путем проведения необходимых анализов на наличие вируса".
По словам Мугахеда, это уже второй случай выявления коронавируса в Египте. Первый инфицированный, как он отметил, выздоровел.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
В середине февраля минздрав страны объявлял о том, что у одного из иностранных граждан был обнаружен коронавирус, однако позже ведомство выступило с заявлением о том, что этот случай не подтвердился.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.