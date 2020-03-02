В Египте выявили новый случай заражения коронавирусом

"Министерство выявило случай заболевания коронавирусом у иностранного гражданина. Вслед за подозрением на наличие вируса и подтверждением лабораторных исследований, которые оказались положительными, он был помещен под карантин", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на странице в Facebook .

По словам Мугахеда, это уже второй случай выявления коронавируса в Египте. Первый инфицированный, как он отметил, выздоровел.

В середине февраля минздрав страны объявлял о том, что у одного из иностранных граждан был обнаружен коронавирус, однако позже ведомство выступило с заявлением о том, что этот случай не подтвердился.