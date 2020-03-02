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Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
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РИА Новости

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

03:24 02.03.2020 (обновлено: 10:34 02.03.2020)
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.

"Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.

Он пояснил, что китайские ученые расшифровали геном нового коронавируса и опубликовали его в международной базе данных 12 января. Для создания вакцины этого достаточно — можно обойтись и без штамма, уточнил собеседник агентства.
"На каком-то этапе, возможно, понадобится живой вирус, например когда будут готовы прототипы вакцин и когда будет модель животных, на которой можно показать, что наша вакцина защищает от инфекций", — отметил он.
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Вакцину планируется создать в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начать доклинические испытания на мышах, это займет еще несколько месяцев. При этом регистрация ожидается в середине 2021-го.

"Надо понимать, что в условиях законодательства России вакцина — это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев", — пояснил представитель НИИ.

Предполагается, что вакцина будет защищать людей разного возраста. По словам специалиста, сейчас дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, подавляющее большинство заболевших старше 30 лет. Кроме того, по правилам регистрации вакцина сначала должна быть испытана на взрослых здоровых людях и только потом на детях.
Собеседник агентства также заверил, что вирус практически не мутирует, поэтому создаваемая вакцина от него будет актуальна к моменту ее регистрации.
"Китайский коронавирус очень стабилен, безусловно, небольшие мутации есть, но это не грипп, который моментально меняется, это достаточно консервативный вирус, поэтому нет даже таких опасений, что вакцины, которые сейчас пошли в разработку, станут неактуальными", — заключил специалист.
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Новая коронавирусная инфекция

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем стал коронавирус нового типа, заболевание получило название Covid-19.
Общее число заразившихся в материковом Китае превысило 80 тысяч, умерли 2912 человек, выздоровели почти 44,5 тысячи. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в 53 других странах (около шести тысяч человек, из них 86 скончались).
Правительство России для борьбы с распространением вируса закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с КНР.
Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в целом находится под контролем.
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Распространение нового коронавирусаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Ничего хорошего. за 1.5 года вирус выкосит всю россию
2 марта, 08:10
Н2Ник 2 2
201919113
Не могли бы вы привести цитату из статьи, где говорится, что питерский НИИ единственный, кто ведет такие работы?
2 марта, 09:20
АТАлександр Травкин
1010002
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