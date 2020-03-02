В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"

Экс-командир Айдара "ворвался" в двадцатку богатейших людей мира Сергей Мельничук за прошлый год заработал 38,7 миллиарда долларов при зарплате около 3 тысяч долларов. При этом его доход почти на 14 миллиардов больше, чем у американского миллиардера Джорджа Сороса.