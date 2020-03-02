В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке.
В России Басманный суд Москвы еще в 2014 году выдал санкцию на заочный арест Мельничука.
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Убийство журналистов ВГТРК
В 2016 году Донецкий суд Ростовской области пришел к выводу, что Сергей Мельничук, который был командиром украинского батальона "Айдар", является организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе.
По словам судьи, летом 2014 года украинская военнослужащая Надежда Савченко вступила в сговор с Мельничуком для "нанесения огневых ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии, с целью убийства".
Батальон "Айдар"
"Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками.
Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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