Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T11:18+0300
https://ria.ru/20200302/1566429182.html
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
https://cdn21.img.ria.ru/images/106420/96/1064209699_0:255:2735:1793_1036x0_80_0_0_3adc9e5e1d707bfa3fd966edc2d6295d.jpg
РИА Новости

В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"

02:22 02.03.2020 (обновлено: 11:18 02.03.2020)
202680
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-командир добровольческого батальона "Айдар", народный депутат Сергей Мельничук
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке.
По его словам, задержание произошло по запросу России. Экс-командир "Айдара" попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Он добавил, что находится в отделении вместе с женой и сыном.

"Карточку Интерпола выставила Россия", — заявил Мельничук.

В России Басманный суд Москвы еще в 2014 году выдал санкцию на заочный арест Мельничука.
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
13 августа 2018, 09:58
Экс-командир "Айдара" признал, что вернуть Крым будет сложно

Убийство журналистов ВГТРК

В 2016 году Донецкий суд Ростовской области пришел к выводу, что Сергей Мельничук, который был командиром украинского батальона "Айдар", является организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе.
По словам судьи, летом 2014 года украинская военнослужащая Надежда Савченко вступила в сговор с Мельничуком для "нанесения огневых ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии, с целью убийства".
Доллары США. Архивное фото
30 октября 2016, 07:27
Экс-командир Айдара "ворвался" в двадцатку богатейших людей мираСергей Мельничук за прошлый год заработал 38,7 миллиарда долларов при зарплате около 3 тысяч долларов. При этом его доход почти на 14 миллиардов больше, чем у американского миллиардера Джорджа Сороса.

Батальон "Айдар"

"Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками.
Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
1 января, 22:39
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
20515715635142708
Обсудить 72
ИнтерполСитуация на УкраинеИгорь КорнелюкНадежда СавченкоБатальон "Айдар"Антон ВолошинПравый секторИгорь КоломойскийГрецияРоссияБолгарияПроисшествия
Популярные комментарии
А хай поднимут , честного патриота с беременной женой... А сколько его отморозки эти беременных жен положили западу все равно.
2 марта, 07:35
ffrolgohom
1431141753
Отпустят. Это же РФ запрос сделала. Сейчас хай поднимут на весь свет.
2 марта, 04:51
ААА А
8541015527
Рекомендуем
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
"Зеркало недели" связало конфликт Зеленского и Гончарука с Коломойским
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
15:01Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге
Лента новостейМолния