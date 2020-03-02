В Брюсселе пройдут переговоры по торговому сотрудничеству ЕС и Лондона

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Первый раунд переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Первый раунд переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Европейским союзом и Великобританией начинаются в понедельник в Брюсселе с участием главных переговорщиков Мишеля Барнье (ЕС) и Дэвида Фроста (Британия). Ожидается, что первый этап продлится до 5 марта.

Совет ЕС 25 февраля одобрил переговорный мандат и передал Еврокомиссии полномочия по ведению диалога с Лондоном. Британия обнародовала собственную переговорную позицию 27 февраля.

Обе стороны заявили, что настроены позитивно и стремятся к заключению взаимовыгодного и амбициозного соглашения. В то же время ни в Брюсселе, ни в Лондоне не ждут легких переговоров. В Британии даже отметили, что прекратят диалог в случае, если соглашения не удастся достичь к лету.

Стандарты vs тарифы

ЕС на переговорах с Британией будет пытаться убедить будущих партнеров в необходимости ориентироваться на стандарты и правила ЕС для получения доступа к единому рынку Евросоюза. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что настроен очень оптимистично, но не собирается заключать соглашение "любой ценой", а будет стремиться к соблюдению всех обязательств и выполнения всех договоренностей по соглашению о Brexit обеими сторонами.

Британия, как пишут СМИ, нацелена на заключение соглашения о свободной торговле по "канадскому" типу взаимоотношений с ЕС, отменившему все тарифы и квоты на товары. Лондон также настаивает на возможности отклоняться от правил Союза.

В то же время Барнье не считает, что правила, применимые к северо-американской стране, возможно распространить на Британию, у которой с ЕС в силу географической близости и экономической взаимозависимости гораздо более масштабные и тесные торговые отношения. Брюссель также опасается, что новый партнер может подрывать ЕС более низкими и дешевыми стандартами продукции. В Евросоюзе, кроме того, настаивают, что для беспошлинной торговли стороны должны соблюдать принцип "равных условий" в вопросах господдержки, экологических норм, прав трудящихся и налоговых вопросах, а также предлагает заключить соглашение о квотах на вылов рыбы.

Сторонники жесткого торгового соглашения с Лондоном (к примеру, Франция) и вовсе настаивали на том, чтобы Британия была готова полностью соблюдать стандарты ЕС, в противном случае Париж предлагал вводить в отношении британских товаров тарифы и квоты.

Утвержденный 25 февраля европейский мандат все же не требует полного британского согласования с правилами Евросоюза, что, по мнению экспертов, было бы неприемлемым для Лондона и заблокировало бы переговоры, а оговаривает обеспечение равных условий, честной конкуренции и соблюдение общих высоких стандартов. Кроме того, ЕС хочет получить право применения соответствующих мер на случай нарушения Лондоном этих основополагающих принципов сотрудничества.

ЕС также предупредил Лондон о необходимости четко соблюдать условия соглашения о Brexit , в особенности в отношении Северной Ирландии, которые стали ключевыми в договоре о выходе из ЕС.

Соглашение предусматривает, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако, начиная с 2021 года, к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.

Взаимного доверия нет

Контролировать соблюдение условий соглашения о Brexit и способствовать разрешению возникающих разногласий и нарушений должен создаваемый Совместный комитет ЕС и Британии. От Евросоюза в комитет был назначен вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Первое заседание комитета запланировано провести до конца марта.