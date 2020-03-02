США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться

Вашингтон воспользовался эпидемией коронавируса и тем, что внимание рядовых американцев приковано к падению финансовых рынков, чтобы тихо, быстро и решительно капитулировать в Афганистане

Более 2200 убитых американских солдат, более 20 тысяч раненых, 18 лет войны и оккупации, а также более двух триллионов долларов США, потраченных на "афганскую кампанию", — все это было зря, все это было вчера выброшено в мусорную корзину истории в рамках подписания одного из самых унизительных соглашений за всю историю США

Это "мирное соглашение" является фактической капитуляцией, и те усилия, которые предпринимают американские дипломаты и медийщики с целью продвижения в инфополе тезиса о том, что "это — не капитуляция и не поражение, а прекрасный мирный договор", лишний раз доказывают унизительность происходящего для официального Вашингтона.

Выступая в рамках церемонии капитуляции, то есть подписания "мирного соглашения", госсекретарь США Майк Помпео заявил

"Это соглашение ничего не будет значить, и сегодняшние добрые чувства не будут длиться долго, если мы не предпримем конкретные действия в отношении взятых обязательств и обещаний. <...> Я знаю, что будет искушение заявить о победе. Но победа — победа афганцев — будет достигнута только тогда, когда они смогут жить в мире и процветать".

Сравним это с позицией движения " Талибан ", которую приводит американское информационное агентство Bloomberg

"Накануне сегодняшней церемонии подписания соглашения с США о начале мирных переговоров талибы объявили, что они уже победили. "Это день победы", — сказал Шер Мохаммад Аббас Станекзай, переговорщик движения "Талибан". — Победа пришла с помощью Бога".

Самого факта того, что США, чей военный бюджет (748 миллиардов долларов в год) превышает весь ВВП Афганистана (18 миллиардов долларов в год) в 41 раз, вынуждены договариваться о мире с движением "Талибан", достаточно для того, чтобы понять, кто тут проиграл и с каким счетом. По большому счету соглашение сводится к следующему размену: "Талибан" воздерживается от насилия в отношении официального афганского правительства на период, достаточный для того, чтобы западные СМИ и избиратели вообще забыли про существование Афганистана, а потом талибы могут делать все, что захотят.

РИА Новости приводит официальную конфигурацию переговорного процесса и взаимных обязательств: "Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие".

Показательно, что в соглашении не то что нет признания каких-то фундаментальных уступок со стороны талибов (если не считать обещания бессрочного перемирия некой уступкой), но даже нет обязательств по соблюдению какого-то заданного политического формата последующего урегулирования, которое было бы хоть как-то выгодно Вашингтону. Как справедливо отмечает аналитик агентства Bloomberg, "США намеренно оставляют неясность (в вопросе того. — Прим. ред.), действительно ли талибы признают избранное правительство Афганистана, за которое США и их партнеры по коалиции воевали и умирали".

Получается, что от "Талибана" не потребовали даже признать официальное правительство или результаты выборов, которые прошли в Афганистане под присмотром американской армии. Если это не поражение и не приговор всей американской военной операции в этой стране, то что это?

Для полноты картины стоит добавить еще один штрих к портрету "мирного урегулирования" по-американски: выступая в Дохе во время церемонии подписания соглашения, Майк Помпео не нашел вообще никаких аргументов в пользу того, что это соглашение является хорошей идеей. И за неимением лучшего заявил, что "за последние шесть дней" в Афганистане зафиксировано сокращение насилия, — и, по всей видимости, это все, чем может похвастаться бывший руководитель ЦРУ на афганском направлении.

Даже симпатизирующие Вашингтону СМИ, такие как агентство Рейтер, признают , что "существует также нерешенный вопрос о том, кто сформирует афганскую команду переговорщиков, которая будет вести диалог с талибами о том, как привлечь повстанцев к политическому процессу и в конечном итоге — как разделить власть с движением ("Талибан". — Прим. ред.)".

В этом контексте действия США выглядят так, как будто своих сторонников в Афганистане они просто бросают на произвол судьбы, а единственная твердая и понятная часть американского гениального плана заключается в том, чтобы вывести войска и потом долго и со вкусом снимать голливудские фильмы о решительной и героической победе бравых американских солдат над талибами. Практика показывает, что это не такое уж и плохое решение: с учетом влияния американской машины художественной пропаганды на мозги наших современников через несколько лет только эксперты по геополитике будут знать, что США, на самом деле, в Афганистане проиграли, причем тех, кто посмеет об этом писать в западных СМИ, будут обвинять в распространении конспирологических теорий и подозревать в работе на российские спецслужбы.

Вот только все эти фильмы не помогут тем, чьи родственники погибли на этой войне, и речь идет не только об американских солдатах, но и о солдатах тех стран, чьи политики решились выслужиться перед Вашингтоном, отправив в Афганистан свое "пушечное мясо": Великобритании, Польши, Румынии, Канады, Франции, Грузии , Эстонии, Латвии и так далее. Участие на побегушках в войнах великой американской империи, наверное, престижно, — но только когда империя выигрывает. А сейчас империя показала свою слабость, и весь мир эту слабость увидел. При этом нельзя не заметить, что решение о выходе из Афганистана — это смелое решение президента Трампа , вызванное, с одной стороны, политической целесообразностью (у Трампа избирательная кампания, и он обещал вывести войска еще в 2016 году), а с другой — экономической необходимостью. В отличие от американской пропаганды, Трамп еще в 2016 году говорил о том, что американская экономика — "один большой жирный пузырь", и понимает, что бесконечные войны могут стать той самой иголкой, которая этот "пузырь" проткнет. Хороший бизнесмен умеет признавать и обрезать убытки и сбрасывать непрофильные активы. После того как Трамп избавился от дамоклова меча импичмента и "российского расследования", он наконец-то смог перейти к выполнению именно этой части своих электоральных обещаний. И самое важное в этой истории — это не судьба Афганистана или курдов (которых Трамп списал со счетов и оставил на произвол судьбы в первую очередь), а то, от каких еще "чемоданов без ручки" захочет немедленно избавиться эффективный вашингтонский менеджер.