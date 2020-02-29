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Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном"
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РИА Новости

Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном"

18:55 29.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после подписания соглашения с афганским движением "Талибан" заявил, что США работают над тем, чтобы, наконец, прекратить самую длительную войну США и вернуть солдат домой.
"Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Вчера, 16:11
США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения своих членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.
В этот же день была подписана совместная декларация США и афганских властей, в которой отмечается важность крепких связей двух стран и продолжение поддержки сил безопасности Афганистана, в частности, для борьбы с терроризмом.
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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