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Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
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РИА Новости

Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах

21:21 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в порядок предоставления социальной поддержки учителям, работающим в сельской местности, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон относит к полномочиям субъектов РФ установление размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для проживающих и работающих на селе учителей, а также руководителей и заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций.
До подписания закона такой порядок устанавливало правительство РФ.
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