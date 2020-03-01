Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в порядок предоставления социальной поддержки учителям, работающим в сельской местности, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон относит к полномочиям субъектов РФ установление размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для проживающих и работающих на селе учителей, а также руководителей и заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций.
До подписания закона такой порядок устанавливало правительство РФ.