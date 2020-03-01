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2020-03-03T20:16+0300
https://ria.ru/20200301/1566071858.html
Источник сообщил о телефонном разговоре глав МИД России и Турции
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РИА Новости

Источник сообщил о телефонном разговоре глав МИД России и Турции

16:21 01.03.2020 (обновлено: 20:16 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону подготовку к встрече лидеров двух стран, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прорабатывается возможность встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.
"Наш министр провел переговоры с российским коллегой Лавровым. Обсуждались вопросы перед встречей лидеров", - сказал собеседник агентства в турецком МИД.
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Российская Федерация (Россия)Мевлют ЧавушоглуСергей ЛавровВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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