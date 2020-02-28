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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T19:00+0300
https://ria.ru/20200228/1565348717.html
Песков рассказал о проработке возможной встречи Путина и Эрдогана
https://cdn21.img.ria.ru/images/156360/19/1563601964_0:143:2846:1745_1036x0_80_0_0_0bffac279f85601aa722b25cd2d57fdd.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о проработке возможной встречи Путина и Эрдогана

18:58 28.02.2020 (обновлено: 19:00 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прорабатывается возможность встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта, сообщили РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящий момент, в том числе и по итогам сегодняшнего телефонного разговора двух президентов, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5 или 6 марта, то есть на следующей неделе", - сказал он.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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