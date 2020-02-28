Песков рассказал о проработке возможной встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прорабатывается возможность встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта, сообщили РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящий момент, в том числе и по итогам сегодняшнего телефонного разговора двух президентов, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5 или 6 марта, то есть на следующей неделе", - сказал он.
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