В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

"В Приморье полиция задержала подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика. По ходатайству следователя отдела МВД России по Михайловскому району заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фигурант дал признательные показания в отделе полиции.

"Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался", — добавил собеседник агентства.