Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T12:25+0300
https://ria.ru/20200301/1565831160.html
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1036x0_80_0_0_b7fc17d349142d0f14ecd7125aa858c1.jpg
РИА Новости

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

10:29 01.03.2020 (обновлено: 12:25 01.03.2020)
14947
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района Приморья арестован по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в этом районе, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД России.
Ранее в районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на большом экране на праздновании Масленицы в Михайловском районе Приморья ролика с элементами порнографии. Полиция возбудила дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

"В Приморье полиция задержала подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика. По ходатайству следователя отдела МВД России по Михайловскому району заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фигурант дал признательные показания в отделе полиции.
"Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался", — добавил собеседник агентства.
Лифт
11 декабря 2018, 13:39
В Москве на дисплеях в доме внезапно включилось порно, пишут СМИ
1379332724
Обсудить 7
Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Озабоченный парнишка. Сидел бы дома просматривал на здоровье. Нет, крыша поехала, решил свой крик души с прохожими разделить. Сядет теперь. Внутреннее разгильдяйство и придурь - причина людских бед.
1 марта, 11:32
ТХТолькоЗа Хорошее
800102
Конечно есть (18+). И не только в западных странах, У нас есть порно телеканалы официальные на спутниковом ТВ (НТВ+ и Триколор)
1 марта, 10:59
kkeks6067
800110
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Южная Корея
Члены южнокорейской секты, распространяющей коронавирус, были в Ухане
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Магазин обуви в Пятигорске
Лекарства, обувь, интернет: что изменится с первого марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил действия Турции в Сирии
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
19:47Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Лента новостейМолния