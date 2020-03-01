В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района Приморья арестован по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в этом районе, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД России.
Ранее в районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на большом экране на праздновании Масленицы в Михайловском районе Приморья ролика с элементами порнографии. Полиция возбудила дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
"В Приморье полиция задержала подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика. По ходатайству следователя отдела МВД России по Михайловскому району заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, фигурант дал признательные показания в отделе полиции.
"Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался", — добавил собеседник агентства.
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