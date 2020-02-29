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В Приморье неизвестные показали порноролик на уличном экране
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РИА Новости

В Приморье неизвестные показали порноролик на уличном экране

10:44 29.02.2020 (обновлено: 10:45 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту показа ролика с элементами порнографии на праздновании Масленицы в Михайловском районе Приморья, сообщил журналистам представитель районной администрации.
"Сегодня во время массовых гуляний в Михайловском муниципальном районе на всеобщее обозрение на экране здания администрации был выведен ролик, содержащий элементы порнографии. По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту", - сообщили в администрации.
Те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны, добавил собеседник.
Лифт
11 декабря 2018, 13:39
В Москве на дисплеях в доме внезапно включилось порно, пишут СМИ
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МасленицаМихайловский районПриморский крайПроисшествия
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