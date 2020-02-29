В Приморье неизвестные показали порноролик на уличном экране

"Сегодня во время массовых гуляний в Михайловском муниципальном районе на всеобщее обозрение на экране здания администрации был выведен ролик, содержащий элементы порнографии. По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту", - сообщили в администрации.
Те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны, добавил собеседник.
11 декабря 2018, 13:39В Москве на дисплеях в доме внезапно включилось порно, пишут СМИ