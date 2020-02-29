В Приморье неизвестные показали порноролик на уличном экране

"Сегодня во время массовых гуляний в Михайловском муниципальном районе на всеобщее обозрение на экране здания администрации был выведен ролик, содержащий элементы порнографии. По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту", - сообщили в администрации.