В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

ВЛАДИВОСТОК, 29 фев — РИА Новости. Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД России.
Ранее в районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на праздновании Масленицы на большом экране ролика с элементами порнографии.
"В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "б " части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса России ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту.
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