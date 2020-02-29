В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

Ранее в районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на праздновании Масленицы на большом экране ролика с элементами порнографии.

"В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "б " части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса России ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет", — говорится в сообщении.