"Зеркало недели" связало конфликт Зеленского и Гончарука с Коломойским

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе президента Украины.
Ранее издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Гончарук подал в пятницу Зеленскому прошение об отставке, "и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу".
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По данным источников "Зеркала недели", во время встречи Гончарук и Зеленский обсуждали решение правительства о смене глав энергокомпаний. Утверждается, что украинский лидер сообщил о "крайнем недовольстве" Коломойского этими кадровыми изменениями, а также поинтересовался причиной решения.
В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия властей страны: "То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".
"Если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел (в отставку. — Прим. ред.)?" — цитирует источник издания слова премьера.
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Парламент Украины по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, украинский лидер просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны сообщали, что вопрос о назначении бизнесмена Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. Источники утверждали, что Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к Гончаруку. При этом глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что вопрос о назначении Тигипко премьером 4 марта подниматься не будет.
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