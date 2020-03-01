"Зеркало недели" связало конфликт Зеленского и Гончарука с Коломойским

Ранее издание " Новое время " со ссылкой на источники сообщило, что Гончарук подал в пятницу Зеленскому прошение об отставке, "и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу".

По данным источников "Зеркала недели", во время встречи Гончарук и Зеленский обсуждали решение правительства о смене глав энергокомпаний. Утверждается, что украинский лидер сообщил о "крайнем недовольстве" Коломойского этими кадровыми изменениями, а также поинтересовался причиной решения.

В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия властей страны: "То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".

"Если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел (в отставку. — Прим. ред.)?" — цитирует источник издания слова премьера.

Парламент Украины по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, украинский лидер просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.