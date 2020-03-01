Кто сказал "мяу"? Самые интересные туристические места с котами

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Календарное начало весны в России — это еще и День кошек. В Москве его можно отметить в Аптекарском огороде под руководством Главного Цветочного Кота. В Петербурге хвостатый "оракул" Ахилл из знаменитых эрмитажных готовится предсказывать результаты Евро-2020. Ну а в Кижах усатые-полосатые облизываются и ждут гостей. О туристических достопримечательностях, где кошки — полноправные хозяева и помощники, — в материале РИА Новости.

Аптекарский огород: Главный Цветочный Кот

"Он пришел сюда с улицы и мгновенно стал главным", — говорит директор Апкекарского огорода Алексей Ретеюм. Главный Цветочный Кот Аптекарского огорода появился несколько лет назад: в черном фраке, с белой манишкой и носочками, грациозный, изящный и невозмутимый. Тут же привлек всеобщее внимание. Но спокойствие обманчиво.

"Как-то на глазах у публики он подпрыгнул на метр с лишним и чуть не поймал ворону, пытавшуюся на него напасть", — вспоминает Ретеюм.

© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Главный Цветочный Кот в ресторане 1 из 4 Главный Цветочный Кот в ресторане © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Главный Цветочный Кот на прогулке 2 из 4 Главный Цветочный Кот на прогулке © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Главный Цветочный Кот 3 из 4 Главный Цветочный Кот © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Главный Цветочный Кот в коробке 4 из 4 Главный Цветочный Кот в коробке © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 1 из 4 Главный Цветочный Кот в ресторане © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 2 из 4 Главный Цветочный Кот на прогулке © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 3 из 4 Главный Цветочный Кот © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 4 из 4 Главный Цветочный Кот в коробке © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"

Большую часть времени кот проводит в кафе и ресторанах на территории Ботанического сада, а вечером выходит на прогулку. Его любимое занятие — сидеть на кассе. Сотрудникам иногда кажется, что он и билеты смог бы продавать.

В Аптекарском огороде живут и другие коты и кошки разного окраса, есть, например, черепаховые. Они однажды съели гроздь бананов, специально оставленных дозревать.

© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Кошка в Аптекарском огороде 1 из 3 Кошка в Аптекарском огороде © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Кошка Аптекарского огорода 2 из 3 Кошка Аптекарского огорода © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Кот в Аптекарском огороде 3 из 3 Кот в Аптекарском огороде © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 1 из 3 Кошка в Аптекарском огороде © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 2 из 3 Кошка Аптекарского огорода © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" 3 из 3 Кот в Аптекарском огороде © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"

"Больше таких ситуаций мы не допускаем, прячем продукты, плоды, для них не предназначенные, — говорит Алексей Ретеюм. — Животных постоянно подкармливают и гости, и администрация". Ну а Главному Цветочному Коту даже мясные пироги преподносят.

© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм с пирогом и Главный Цветочный Кот © Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм с пирогом и Главный Цветочный Кот

Эрмитаж: оракул и четырехлапое войско

"Они — невидимая гвардия, охраняющая наше культурное наследие, — написано на сайте, посвященном эрмитажным котам. — Нештатные сотрудники, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс".

По легенде, первого кота в Зимний дворец привез Петр Великий, а Екатерина II пожаловала хвостатым титул охранников картинных галерей.

Сейчас у каждого — своя миска, лоток и место для сна. Они привиты и наблюдаются у ветеринара.

Эрмитажный кот Ахилл, предсказывавший результаты матчей футбольного Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го, сейчас готовится к Евро-2020. Он, правда, уже живет в семье.

Свой дом ищут и некоторые другие хвостатые. Животных порой подкидывают на территорию комплекса, а лимит здесь — 50 котов. Так что в Санкт-Петербурге можно не только посетить музей, но и выбрать себе питомца из знаменитого четырехлапого войска.

"Кижи": Кеша, Ряба и кот — владыка двух деревень

Музей-заповедник "Кижи" в Карелии — не просто "шедевр человеческого созидательного гения и вершина плотницкого мастерства", как пишут в путеводителях, но и место, где очень любят и уважают кошек. Те отвечают взаимностью.

"Смотритель" комплекса, рыжий кот Кеша, прославился своими фото в Сети. Определенно он — из числа самых красивых и фотогеничных в мире. К сожалению, Кеши уже нет, но его любимая подруга жива.

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Кеша 1 из 2 Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский Кеша 2 из 2 Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский 1 из 2 Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" 2 из 2 Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

"Кошка Ряба появилась у нас очень давно, прибилась к Дому Пертякова, где живут экскурсоводы, и подружилась с Кешей, — рассказывает Маргарита Гашкова, специалист по связям с общественностью. — Проводили время они всегда вместе, то на балконе посидят, то на причале позагорают".

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Ряба и Кеша 1 из 2 Ряба и Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Ряба 2 из 2 Ряба © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" 1 из 2 Ряба и Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" 2 из 2 Ряба © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Сейчас Ряба стала настоящей хозяйкой Дома Пертякова и продолжает носить гордое звание пушистой похитительницы "мужских кошачьих сердец". Ну а в заповеднике появился Кешин преемник.

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Новый Кеша © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Новый Кеша

Еще один обитатель "Кижей" — персиковый красавец и владыка двух деревень. "У него есть хозяин в Васильево. Тамошняя его кличка — Каспер, его все любят, уважают и кормят, — поясняет Маргарита. — Но в туристический сезон он переходит на другую сторону острова и становится Абрикосием. Тут работает столовая, и он весь день дежурит у ее стен и угощается". Вечером, когда кафе закрывается, — возвращается домой и вновь превращается в Каспера.

© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Абрикосий 1 из 2 Абрикосий © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Абрикосий 2 из 2 Абрикосий © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" 1 из 2 Абрикосий © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" 2 из 2 Абрикосий © Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

А кот Летяга очень уважал посиделки экскурсоводов — с гитарой, разговорами. Только вот проходили они на балконе на втором этаже, упитанному белому красавцу подняться туда было тяжеловато. Однако общение манило, и он старался. Когда вечер заканчивался, вниз спускаться совсем было лень. Кот прыгал с перил и планировал, растопырив лапы, как белка-летяга, — так и получил свое имя.

Музей Эрнеста Хемингуэя: посчитайте у котов пальцы

Остров Ки-Уэст в США, где находится музей Эрнеста Хемингуэя, знаменит не только тем, что писатель прожил тут более десяти лет, но и своими котами. Их около полусотни.

"У многих есть дополнительные пальцы на передних ногах, а иногда и на задних. Порой это выглядит так, как будто они в варежках", — рассказывают в музее.

Считается, что эти коты — потомки котенка, подаренного Хемингуэю его другом, капитаном Стенли Декстером. Животные, как повелось еще со времен знаменитого писателя, носят имена известных людей.

Например, эти малыши — Теннесси Уильямс и Мата Хари (на заднем плане).

А главным местным шутником считается Дюк Эллингтон.

Тасиро: кошек больше, чем людей

Самый знаменитый кошачий остров расположен в Японии, это — Тасиро в префектуре Мияги. Хвостатых там — 400-500 особей, в несколько раз больше, чем людей. Изначально они считались покровителями рыболовства.

Кошки свободно бродят по улицам, благосклонно принимают знаки внимания туристов, если они, конечно, не слишком навязчивы. Одни встречают гостей прямо у парома (дорога до острова от города Исиномаки занимает примерно 40 минут), другие — держатся в отдалении.