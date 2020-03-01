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Туризм
2020-03-01T09:02+0300
https://ria.ru/20200301/1565353077.html
Кто сказал "мяу"? Самые интересные туристические места с котами
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РИА Новости

Кто сказал "мяу"? Самые интересные туристические места с котами

08:00 01.03.2020 (обновлено: 09:02 01.03.2020)
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© Фото : музей-заповедник "Кижи"Кошка в музей-заповеднике "Кижи"
Кошка в музей-заповеднике Кижи
© Фото : музей-заповедник "Кижи"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Календарное начало весны в России — это еще и День кошек. В Москве его можно отметить в Аптекарском огороде под руководством Главного Цветочного Кота. В Петербурге хвостатый "оракул" Ахилл из знаменитых эрмитажных готовится предсказывать результаты Евро-2020. Ну а в Кижах усатые-полосатые облизываются и ждут гостей. О туристических достопримечательностях, где кошки — полноправные хозяева и помощники, — в материале РИА Новости.

Аптекарский огород: Главный Цветочный Кот

"Он пришел сюда с улицы и мгновенно стал главным", — говорит директор Апкекарского огорода Алексей Ретеюм. Главный Цветочный Кот Аптекарского огорода появился несколько лет назад: в черном фраке, с белой манишкой и носочками, грациозный, изящный и невозмутимый. Тут же привлек всеобщее внимание. Но спокойствие обманчиво.
"Как-то на глазах у публики он подпрыгнул на метр с лишним и чуть не поймал ворону, пытавшуюся на него напасть", — вспоминает Ретеюм.
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Главный Цветочный Кот в ресторане
Главный Цветочный Кот в ресторане
1 из 4
Главный Цветочный Кот в ресторане
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Главный Цветочный Кот на прогулке
Главный Цветочный Кот на прогулке
2 из 4
Главный Цветочный Кот на прогулке
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Главный Цветочный Кот
Главный Цветочный Кот
3 из 4
Главный Цветочный Кот
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Главный Цветочный Кот в коробке
Главный Цветочный Кот в коробке
4 из 4
Главный Цветочный Кот в коробке
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
1 из 4
Главный Цветочный Кот в ресторане
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
2 из 4
Главный Цветочный Кот на прогулке
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
3 из 4
Главный Цветочный Кот
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
4 из 4
Главный Цветочный Кот в коробке
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
Большую часть времени кот проводит в кафе и ресторанах на территории Ботанического сада, а вечером выходит на прогулку. Его любимое занятие — сидеть на кассе. Сотрудникам иногда кажется, что он и билеты смог бы продавать.
В Аптекарском огороде живут и другие коты и кошки разного окраса, есть, например, черепаховые. Они однажды съели гроздь бананов, специально оставленных дозревать.
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Кошка в Аптекарском огороде
Кошка в Аптекарском огороде
1 из 3
Кошка в Аптекарском огороде
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Кошка Аптекарского огорода
Кошка Аптекарского огорода
2 из 3
Кошка Аптекарского огорода
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Кот в Аптекарском огороде
Кот в Аптекарском огороде
3 из 3
Кот в Аптекарском огороде
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
1 из 3
Кошка в Аптекарском огороде
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
2 из 3
Кошка Аптекарского огорода
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
3 из 3
Кот в Аптекарском огороде
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
"Больше таких ситуаций мы не допускаем, прячем продукты, плоды, для них не предназначенные, — говорит Алексей Ретеюм. — Животных постоянно подкармливают и гости, и администрация". Ну а Главному Цветочному Коту даже мясные пироги преподносят.
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм с пирогом и Главный Цветочный Кот
Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм с пирогом и Главный Цветочный Кот
© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм с пирогом и Главный Цветочный Кот

Эрмитаж: оракул и четырехлапое войско

"Они — невидимая гвардия, охраняющая наше культурное наследие, — написано на сайте, посвященном эрмитажным котам. — Нештатные сотрудники, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс".
По легенде, первого кота в Зимний дворец привез Петр Великий, а Екатерина II пожаловала хвостатым титул охранников картинных галерей.
Сейчас у каждого — своя миска, лоток и место для сна. Они привиты и наблюдаются у ветеринара.
Эрмитажный кот Ахилл, предсказывавший результаты матчей футбольного Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го, сейчас готовится к Евро-2020. Он, правда, уже живет в семье.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭрмитажный кот-оракул Ахилл (справа)
Эрмитажный кот-оракул Ахилл (справа), работающий в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сел на диету в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл (справа). Архивное фото
Свой дом ищут и некоторые другие хвостатые. Животных порой подкидывают на территорию комплекса, а лимит здесь — 50 котов. Так что в Санкт-Петербурге можно не только посетить музей, но и выбрать себе питомца из знаменитого четырехлапого войска.

"Кижи": Кеша, Ряба и кот — владыка двух деревень

Музей-заповедник "Кижи" в Карелии — не просто "шедевр человеческого созидательного гения и вершина плотницкого мастерства", как пишут в путеводителях, но и место, где очень любят и уважают кошек. Те отвечают взаимностью.
"Смотритель" комплекса, рыжий кот Кеша, прославился своими фото в Сети. Определенно он — из числа самых красивых и фотогеничных в мире. К сожалению, Кеши уже нет, но его любимая подруга жива.
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"Кеша
Кеша
1 из 2
Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь ГеоргиевскийКеша
Кеша
2 из 2
Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
1 из 2
Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
2 из 2
Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
"Кошка Ряба появилась у нас очень давно, прибилась к Дому Пертякова, где живут экскурсоводы, и подружилась с Кешей, — рассказывает Маргарита Гашкова, специалист по связям с общественностью. — Проводили время они всегда вместе, то на балконе посидят, то на причале позагорают".
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"Ряба и Кеша
Ряба и Кеша
1 из 2
Ряба и Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"Ряба
Ряба
2 из 2
Ряба
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
1 из 2
Ряба и Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
2 из 2
Ряба
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Сейчас Ряба стала настоящей хозяйкой Дома Пертякова и продолжает носить гордое звание пушистой похитительницы "мужских кошачьих сердец". Ну а в заповеднике появился Кешин преемник.
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"Новый Кеша
Новый Кеша
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Новый Кеша
Еще один обитатель "Кижей" — персиковый красавец и владыка двух деревень. "У него есть хозяин в Васильево. Тамошняя его кличка — Каспер, его все любят, уважают и кормят, — поясняет Маргарита. — Но в туристический сезон он переходит на другую сторону острова и становится Абрикосием. Тут работает столовая, и он весь день дежурит у ее стен и угощается". Вечером, когда кафе закрывается, — возвращается домой и вновь превращается в Каспера.
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"Абрикосий
Абрикосий
1 из 2
Абрикосий
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"Абрикосий
Абрикосий
2 из 2
Абрикосий
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
1 из 2
Абрикосий
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
2 из 2
Абрикосий
© Фото : пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
А кот Летяга очень уважал посиделки экскурсоводов — с гитарой, разговорами. Только вот проходили они на балконе на втором этаже, упитанному белому красавцу подняться туда было тяжеловато. Однако общение манило, и он старался. Когда вечер заканчивался, вниз спускаться совсем было лень. Кот прыгал с перил и планировал, растопырив лапы, как белка-летяга, — так и получил свое имя.

Музей Эрнеста Хемингуэя: посчитайте у котов пальцы

Остров Ки-Уэст в США, где находится музей Эрнеста Хемингуэя, знаменит не только тем, что писатель прожил тут более десяти лет, но и своими котами. Их около полусотни.
"У многих есть дополнительные пальцы на передних ногах, а иногда и на задних. Порой это выглядит так, как будто они в варежках", — рассказывают в музее.
Считается, что эти коты — потомки котенка, подаренного Хемингуэю его другом, капитаном Стенли Декстером. Животные, как повелось еще со времен знаменитого писателя, носят имена известных людей.
Например, эти малыши — Теннесси Уильямс и Мата Хари (на заднем плане).
А главным местным шутником считается Дюк Эллингтон.

Тасиро: кошек больше, чем людей

Самый знаменитый кошачий остров расположен в Японии, это — Тасиро в префектуре Мияги. Хвостатых там — 400-500 особей, в несколько раз больше, чем людей. Изначально они считались покровителями рыболовства.
Кошки свободно бродят по улицам, благосклонно принимают знаки внимания туристов, если они, конечно, не слишком навязчивы. Одни встречают гостей прямо у парома (дорога до острова от города Исиномаки занимает примерно 40 минут), другие — держатся в отдалении.
Туристам предлагают остановиться в кемпинге на южной оконечности острова. На территории курорта — несколько коттеджей в форме кошек. В центральной части Тасиро продаются кошачьи сувениры, еда, напитки (человеческие тоже). Есть тут и святилище кошек — Нэко-дзиндзя. Въезд на остров собакам строго воспрещен.
Эрмитажный кот Ахилл
26 августа 2018, 18:36Туризм
Эрмитаж попал в рейтинг лучших мест для любителей кошек
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