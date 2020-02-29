Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019

"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — напомнил парламентарий.

Как отметил Пушков, при этом президент Турции не рассказал, что ему ответил российский лидер.

"А вот это — самое важное", — подчеркнул сенатор.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара действует в Идлибе "по приглашению сирийского народа" и не стремится расширить свои границы. Как подчеркнул глава государства, турецкие силы не уйдут из Арабской Республики, пока их об этом не попросит ее народ. Он не уточнил, при каких обстоятельствах население Сирии просило его вмешаться в конфликт.

В январе сирийские войска начали наступление в Идлибе и Алеппо, где боевики каждый день обстреливали жилые кварталы, в результате чего гибли десятки мирных граждан. На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. При этом в России неоднократно отмечали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Кроме того, как ранее подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Обстановка в сирийском Идлибе стала еще более напряженной после того, как 27 февраля члены террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали позиции правительственных сил. Они в свою очередь открыли огонь по боевикам. Как сообщили в Минобороны России, из-за удара погибли более 30 турецких военных, которые вообще не должны были там находиться.