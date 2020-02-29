Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T05:00+0300
https://ria.ru/20200229/1565630958.html
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:244:3072:1971_1036x0_80_0_0_30b8b00dbfbcfde1ea54cc7e9b8b3c5c.jpg
РИА Новости

Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану

18:39 29.02.2020 (обновлено: 05:00 01.03.2020)
213961
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе. Об этом он написал в твиттере.
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — напомнил парламентарий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Вчера, 18:32Обострение ситуации в Идлибе
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Как отметил Пушков, при этом президент Турции не рассказал, что ему ответил российский лидер.
"А вот это — самое важное", — подчеркнул сенатор.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара действует в Идлибе "по приглашению сирийского народа" и не стремится расширить свои границы. Как подчеркнул глава государства, турецкие силы не уйдут из Арабской Республики, пока их об этом не попросит ее народ. Он не уточнил, при каких обстоятельствах население Сирии просило его вмешаться в конфликт.
В январе сирийские войска начали наступление в Идлибе и Алеппо, где боевики каждый день обстреливали жилые кварталы, в результате чего гибли десятки мирных граждан. На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. При этом в России неоднократно отмечали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
22 февраля, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Кроме того, как ранее подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Обстановка в сирийском Идлибе стала еще более напряженной после того, как 27 февраля члены террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали позиции правительственных сил. Они в свою очередь открыли огонь по боевикам. Как сообщили в Минобороны России, из-за удара погибли более 30 турецких военных, которые вообще не должны были там находиться.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
7092416141555
Обсудить 62
Обострение ситуации в ИдлибеСергей ЛавровСтамбулВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
Популярные комментарии
А Путин, наверное, у Эрдогана спросил: «... а может, брат, тебя стоило в 2016-ом не предупреждать, а оставить один на один с госпереворотом?»...
29 февраля, 18:58
АИАлександр И.
326131109
Пушков метит на место Лаврова..! Все не как не может его подвинуть..!
29 февраля, 19:05
Деда Паша
1111115203
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Певица Юлия Савичева
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Женщина в маске в центре Милана
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
Московский Кремль
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Знакомая рассказала об участниках вечеринки с сухим льдом
Молодежь с флагом Украины в Киеве
Украинский писатель предупредил, что страна "станет русской"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
Лента новостейМолния