Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24".
Дипломат пожаловался на то, что Россия могла бы нести потери от изоляции, но лидеры западных стран нарушают эту политику.
"Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что "я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим", — сказал Пристайко.
По его словам, это говорит о смягчении позиции лидеров европейских стран. Тем не менее, считает Пристайко, Украине нужно напоминать им о политике "изоляции", введенной после воссоединения Крыма с Россией, и спрашивать, почему они поменяли свое мнение.
16 февраля, 00:28Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку
При этом глава украинского МИД допустил, что курсу на изоляцию Москвы пришел конец.
"Если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?" — спросил Пристайко.
Отношения России и западных стран ухудшились весной 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последние годы в Европе все чаще звучат призывы отменить санкции, так как они наносят существенный вред прежде всего европейским экономикам.
18 января, 20:09СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций