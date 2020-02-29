Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России не оправдались. Об этом он заявил в интервью телеканалу " Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляциюне оправдались. Об этом он заявил в интервью телеканалу " Украина 24 ".

Дипломат пожаловался на то, что Россия могла бы нести потери от изоляции, но лидеры западных стран нарушают эту политику.

"Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что "я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим", — сказал Пристайко.

По его словам, это говорит о смягчении позиции лидеров европейских стран. Тем не менее, считает Пристайко, Украине нужно напоминать им о политике "изоляции", введенной после воссоединения Крыма с Россией, и спрашивать, почему они поменяли свое мнение.

При этом глава украинского МИД допустил, что курсу на изоляцию Москвы пришел конец.

"Если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?" — спросил Пристайко.