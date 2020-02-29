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Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
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РИА Новости

Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

15:43 29.02.2020 (обновлено: 16:28 29.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24".
Дипломат пожаловался на то, что Россия могла бы нести потери от изоляции, но лидеры западных стран нарушают эту политику.

"Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что "я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим", — сказал Пристайко.

По его словам, это говорит о смягчении позиции лидеров европейских стран. Тем не менее, считает Пристайко, Украине нужно напоминать им о политике "изоляции", введенной после воссоединения Крыма с Россией, и спрашивать, почему они поменяли свое мнение.
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При этом глава украинского МИД допустил, что курсу на изоляцию Москвы пришел конец.
"Если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?" — спросил Пристайко.
Отношения России и западных стран ухудшились весной 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последние годы в Европе все чаще звучат призывы отменить санкции, так как они наносят существенный вред прежде всего европейским экономикам.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоЕвросоюзРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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29 февраля, 15:52
Юрий Б
11332003386
Да нет. У Пристайко очень положительное досье. Очень обширный формулярный список. Человек грамотный . С двумя высшими образованиями.
29 февраля, 16:56
Филя Ром
954241016
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