Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
Его возмутили слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о готовности "понять, почему произошла эта трагедия", и "простить" бывших врагов.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы 9 мая также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
11 марта 2019, 01:03В Раде заявили, что Украина стала "заложницей Кремля" из-за 9 Мая