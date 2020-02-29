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Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
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РИА Новости

Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы

15:29 29.02.2020 (обновлено: 17:05 29.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
Его возмутили слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о готовности "понять, почему произошла эта трагедия", и "простить" бывших врагов.

"Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя", — написал Пушков в твиттере.

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы 9 мая также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
День памяти и примирения на Украине
11 марта 2019, 01:03
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДень ПобедыСовет Федерации РФАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
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АИАлександр Иванов
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