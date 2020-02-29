Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы

"Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя", — написал Пушков в твиттере .

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.