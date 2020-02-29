Венгрия усилит охрану границ после разговора Орбана с Эрдоганом

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение усилить охрану границ и уделить особое внимание балканскому пути миграции после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил ему, что Турция больше не может сдерживать поток мигрантов.

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.

В заявлении правительства Венгрии отмечается, что в пятницу венгерский премьер провел телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии и вопрос миграции.

"Господин Эрдоган сообщил премьер-министру Венгрии, что на Турцию оказывается огромное давление, и поэтому они (власти Турции. — Прим. ред.) больше не могут сдерживать некоторых мигрантов, которые сейчас находятся на их территории", — отмечается в релизе, размещенном на сайте венгерского правительства.

После разговора с турецким лидером Орбан созвал заседание кабинета по вопросам безопасности, в который входят главы МИД и МВД.

"На совещании они рассмотрели отчеты спецслужб Венгрии, после чего решили усилить защиту венгерских границ и уделить особое внимание развитию ситуации на пути миграции через Балканы", — отмечается в тексте.