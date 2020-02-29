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Венгрия усилит охрану границ после разговора Орбана с Эрдоганом
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РИА Новости

Венгрия усилит охрану границ после разговора Орбана с Эрдоганом

12:48 29.02.2020 (обновлено: 23:59 29.02.2020)
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение усилить охрану границ и уделить особое внимание балканскому пути миграции после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил ему, что Турция больше не может сдерживать поток мигрантов.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
В заявлении правительства Венгрии отмечается, что в пятницу венгерский премьер провел телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии и вопрос миграции.
"Господин Эрдоган сообщил премьер-министру Венгрии, что на Турцию оказывается огромное давление, и поэтому они (власти Турции. — Прим. ред.) больше не могут сдерживать некоторых мигрантов, которые сейчас находятся на их территории", — отмечается в релизе, размещенном на сайте венгерского правительства.
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
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После разговора с турецким лидером Орбан созвал заседание кабинета по вопросам безопасности, в который входят главы МИД и МВД.
"На совещании они рассмотрели отчеты спецслужб Венгрии, после чего решили усилить защиту венгерских границ и уделить особое внимание развитию ситуации на пути миграции через Балканы", — отмечается в тексте.
Главы государств и правительств стран — членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает в частности оказание финансовой помощи Анкаре для приема беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииВойна в СирииЕвросоюзВиктор ОрбанТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВенгрияВ мире
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