Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком

"Я вам могу сказать, что лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок. Это лучшие лекарства. Послушайте, уже поздний час, мы постоянно за какие-то суровые темы. Надо немножко, чтобы люди (улыбнулись – ред.)", - заявил Данилов в эфире телепередачи "Право на власть" на канале "1+1", комментируя возможное появление в аптеках на Украине лекарств от нового типа коронавируса.

"Надо, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Мы как раз этим вопросом занимается. Но поймите, сопротивление очень большое, люди на этом зарабатывают. У нас в стране разрабатывается система тотального контроля за лекарственными препаратами. Каждая аптека будет отчитываться каждый день", - добавил Данилов.