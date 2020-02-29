Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил, что лучшее лекарство от коронавируса – это лук, сало и чеснок.
"Я вам могу сказать, что лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок. Это лучшие лекарства. Послушайте, уже поздний час, мы постоянно за какие-то суровые темы. Надо немножко, чтобы люди (улыбнулись – ред.)", - заявил Данилов в эфире телепередачи "Право на власть" на канале "1+1", комментируя возможное появление в аптеках на Украине лекарств от нового типа коронавируса.
Данилов добавил, что власти занимаются вопросом контроля аптечной сети, чтобы там продавались качественные препараты.
"Надо, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Мы как раз этим вопросом занимается. Но поймите, сопротивление очень большое, люди на этом зарабатывают. У нас в стране разрабатывается система тотального контроля за лекарственными препаратами. Каждая аптека будет отчитываться каждый день", - добавил Данилов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных почти достигло 4351, скончались 67 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса