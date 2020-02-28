Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии

"Наш президент провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров были рассмотрены все аспекты атак режима в Идлибе, гуманитарный кризис, который это вызвало, а также шаги, которые могут быть предприняты по его разрешению. Президент подчеркнул, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности за урегулирование сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Ситуация в Идлибе обострилась, после того как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".