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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T23:54+0300
https://ria.ru/20200228/1565355768.html
Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565318949_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_9d8f57f52d2106978bbcbc7029575e91.jpg
РИА Новости

Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии

23:49 28.02.2020 (обновлено: 23:54 28.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию в сирийском Идлибе, сообщила администрация президента Турции.
"Наш президент провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров были рассмотрены все аспекты атак режима в Идлибе, гуманитарный кризис, который это вызвало, а также шаги, которые могут быть предприняты по его разрешению. Президент подчеркнул, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности за урегулирование сирийского кризиса", - говорится в сообщении.
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Ситуация в Идлибе обострилась, после того как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеУрсула фон дер ЛяйенИдлиб (мухафаза)ЕврокомиссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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