ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной

В пятницу Столтенберг заявил, что НАТО осуждает усиление напряженности в Сирии. По его словам, союзники "осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб".

"В ЛДПР считают позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвиняет Россию и Сирию в незаконных действиях в Идлибе, ошибочной и неадекватной", — говорится в сообщении пресс-службы фракции ЛДПР.

Лидер партии Владимир Жириновский подчеркнул, что Россия ни на кого не нападала и находится в Сирии по приглашению руководства этой страны, а сирийская армия имеет полное право "выдавливать" со своей территории любые иностранные войска с помощью России или без нее.

"Поэтому у генсека НАТО нет никаких оснований указывать нам, что делать, а наглые обвинения в наш адрес вызывают лишь негативные чувства", — цитирует пресс-служба слова Жириновского.

По его мнению, для скорейшего разрешения кризиса в Идлибе Турция должна убрать свои войска из Сирии и НАТО должна воздействовать на союзника именно по этому вопросу.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга усилена, безопасность обеспечивает полицейский спецназ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.