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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T22:10+0300
https://ria.ru/20200228/1565354006.html
ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:67:2948:1725_1036x0_80_0_0_269dd22c8c42042e422deaae21b7ec8a.jpg
РИА Новости

ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной

21:41 28.02.2020 (обновлено: 22:10 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ЛДПР назвала позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Сирии ошибочной и неадекватной.
В пятницу Столтенберг заявил, что НАТО осуждает усиление напряженности в Сирии. По его словам, союзники "осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб".
"В ЛДПР считают позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвиняет Россию и Сирию в незаконных действиях в Идлибе, ошибочной и неадекватной", — говорится в сообщении пресс-службы фракции ЛДПР.
Лидер партии Владимир Жириновский подчеркнул, что Россия ни на кого не нападала и находится в Сирии по приглашению руководства этой страны, а сирийская армия имеет полное право "выдавливать" со своей территории любые иностранные войска с помощью России или без нее.
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"Поэтому у генсека НАТО нет никаких оснований указывать нам, что делать, а наглые обвинения в наш адрес вызывают лишь негативные чувства", — цитирует пресс-служба слова Жириновского.
По его мнению, для скорейшего разрешения кризиса в Идлибе Турция должна убрать свои войска из Сирии и НАТО должна воздействовать на союзника именно по этому вопросу.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны России подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга усилена, безопасность обеспечивает полицейский спецназ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииЛДПРНАТОВладимир ЖириновскийТурцияСирияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
Безусловно верно! Только это одна шайка-лейка и и во всех пакостях по отношению к России и другим, кто им неугоден, всегда выступают стаей! Если они стали бы оценивать международную политику объективно и честно - им пришлось бы самораспуститься, потому что без выдуманных "врагов" нет никакого смысла в этом "альянсе"!
28 февраля, 22:01
kkwlinat
1300000
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