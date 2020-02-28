Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"

ТВЕРЬ, 28 фев – РИА Новости. Тверские власти готовы поддержать работающее в области предприятие, являющееся ведущим предприятием ООО "Объединенная машиностроительная группа", заявил губернатор области Игорь Руденя.

Завод, созданный в 1943 году, специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники для дорожного, гражданского и промышленного строительства, коммунального хозяйства и горнодобывающей отрасли — всего более 12 моделей.

"Мы готовы к подписанию соглашения о поддержке предприятия со стороны регионального Фонда поддержки промышленности в приобретении новых станков, в том числе сварочных, что позволит увеличить объемы производства", - сказал глава региона журналистам после посещения предприятия.

Он также отметил, что представители областных властей в предварительном порядке обсудили с Минопромторгом России вопрос подачи заявки для участия предприятия в федеральных программах.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что в составе группы Объединенная машиностроительная группа" работает еще одно тверское предприятие — инженерный центр "Эксмаш", разрабатывающий строительно-дорожную технику.

По данным пресс-службы, в настоящее время два предприятия в Тверской области выпускают порядка тысячи машин в год, а через пять лет рассчитывает увеличить объемы до пяти тысяч машин, а также добавить компоненты для производства строительной техники.

Губернатор сообщил, что тверские власти планируют заказать на предприятиях группы коммунальную технику, в частности, машины для сбора мусора для Твери и других городов региона.