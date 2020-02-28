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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-28T19:38+0300
https://ria.ru/20200228/1565350253.html
Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"
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РИА Новости

Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"

19:35 28.02.2020 (обновлено: 19:38 28.02.2020)
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© Фото пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 фев – РИА Новости. Тверские власти готовы поддержать работающее в области предприятие, являющееся ведущим предприятием ООО "Объединенная машиностроительная группа", заявил губернатор области Игорь Руденя.
Завод, созданный в 1943 году, специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники для дорожного, гражданского и промышленного строительства, коммунального хозяйства и горнодобывающей отрасли — всего более 12 моделей.
"Мы готовы к подписанию соглашения о поддержке предприятия со стороны регионального Фонда поддержки промышленности в приобретении новых станков, в том числе сварочных, что позволит увеличить объемы производства", - сказал глава региона журналистам после посещения предприятия.
Он также отметил, что представители областных властей в предварительном порядке обсудили с Минопромторгом России вопрос подачи заявки для участия предприятия в федеральных программах.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что в составе группы Объединенная машиностроительная группа" работает еще одно тверское предприятие — инженерный центр "Эксмаш", разрабатывающий строительно-дорожную технику.
По данным пресс-службы, в настоящее время два предприятия в Тверской области выпускают порядка тысячи машин в год, а через пять лет рассчитывает увеличить объемы до пяти тысяч машин, а также добавить компоненты для производства строительной техники.
Губернатор Игорь Руденя
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Губернатор сообщил, что тверские власти планируют заказать на предприятиях группы коммунальную технику, в частности, машины для сбора мусора для Твери и других городов региона.
По информации пресс-службы, "Объединённая машиностроительная группа" планирует реализовать на территории Верхневолжья инвестиционный проект по разработке и выпуску новых современных видов машин и оборудования из отечественных комплектующих. Для реализации проекта "Тверской экскаватор" планирует участвовать в программе "лизинговые проекты" Фонда развития промышленности Тверской области и получить льготный заем в размере 67,5 миллионов рублей на авансирование договоров лизинга.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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