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Премьер Болгарии обсудит с Эрдоганом проблему с мигрантами
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РИА Новости

Премьер Болгарии обсудит с Эрдоганом проблему с мигрантами

19:27 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил в пятницу, что в следующий понедельник намерен встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и обсудить обстановку в Сирии и обострившуюся проблему с мигрантами.
"В настоящий момент прямой угрозы для Болгарии из-за обстановки в Сирии и ситуации с мигрантами нет. Это стало ясно после моего телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом", - сообщил болгарский премьер на своей странице в Facebook.
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По его словам, в телефонном разговоре он заявил турецкому президенту, что Болгария высоко ценит вклад Анкары в миграционные вопросы и хорошо понимает, с какими трудностями сталкивается соседняя страна уже многие годы.
"Болгария и Турция продолжат работать вместе в интересах преодоления кризиса в Сирии и прекращения потока мигрантов", - указал Борисов.
Он сообщил, что "мы с президентом Эрдоганом приняли решение провести встречу в понедельник".
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
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