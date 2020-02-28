Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова с Боррелем состоялся 28 февраля по инициативе стороны ЕС.
"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета безопасности ООН. Обсуждались также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС", - сообщили в министерстве.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России