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Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Сирии и Ливии

18:57 28.02.2020 (обновлено: 19:04 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова с Боррелем состоялся 28 февраля по инициативе стороны ЕС.
"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета безопасности ООН. Обсуждались также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС", - сообщили в министерстве.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Жозеп БоррельСергей ЛавровЛивияСирияРоссияВ мире
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