Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Сирии и Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном

Телефонный разговор Лаврова с Боррелем состоялся 28 февраля по инициативе стороны ЕС.

"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета безопасности ООН. Обсуждались также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС", - сообщили в министерстве.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.