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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-02-28T16:51+0300
https://ria.ru/20200228/1565340961.html
Компании в Сургутском районе отменят "коммуналку" для ветеранов
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РИА Новости

Компании в Сургутском районе отменят "коммуналку" для ветеранов

16:51 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев - РИА Новости. Более 20 компаний в Сургутском районе поддержали инициативу местных властей об отмене оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза мусора и взносов на капремонт в 2020 году для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу пресс-служба райадминистрации.
Ранее глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook сообщил, что власти района решили освободить ветеранов от оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза отходов и взносов на капитальный ремонт. По его словам, в течение 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла "просто не будут начислять" ее. Также сообщалось, что в Сургутском районе спишут все долги за "коммуналку" ветеранам - около 300 тысяч рублей. Трубецкой подчеркивал, что вместо платежек местные фронтовики будут получать поздравления с Победой.
"Более 20 компаний и предприятий поддержали инициативу Андрея Трубецкого по отмене оплаты за коммуналку для ветеранов Великой Отечественной войны. Уже в марте участники боевых действий и труженики тыла получат "нулевые" расчетки", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь Трубецкой отметил, что идея проведения данной акции возникла осенью 2019 года. Уже тогда власти района приступили к поиску партнеров, а также начали искать финансовую возможность для реализации идеи.
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"Часть спонсоров присоединилась на благотворительной основе, некоторым участникам акции затраты будут компенсировать наши МУП... Наши муниципальные предприятия работают эффективно, за прошлый год показали положительные финансовые результаты, а кроме этого способны и зарабатывать", - приводят в пресс-службе слова главы района.
В администрации также добавили, что будут проводить разъяснительную работу с ветеранами, тружениками тыла и объяснять, почему не стоит пугаться нулей в квитанциях коммунальщиков.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Сургутский районОбщество
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