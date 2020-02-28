Компании в Сургутском районе отменят "коммуналку" для ветеранов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев - РИА Новости. Более 20 компаний в Более 20 компаний в Сургутском районе поддержали инициативу местных властей об отмене оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза мусора и взносов на капремонт в 2020 году для ветеранов Великой Отечественной войны , сообщает в пятницу пресс-служба райадминистрации.

Ранее глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook сообщил, что власти района решили освободить ветеранов от оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза отходов и взносов на капитальный ремонт. По его словам, в течение 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла "просто не будут начислять" ее. Также сообщалось, что в Сургутском районе спишут все долги за "коммуналку" ветеранам - около 300 тысяч рублей. Трубецкой подчеркивал, что вместо платежек местные фронтовики будут получать поздравления с Победой.

"Более 20 компаний и предприятий поддержали инициативу Андрея Трубецкого по отмене оплаты за коммуналку для ветеранов Великой Отечественной войны. Уже в марте участники боевых действий и труженики тыла получат "нулевые" расчетки", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Трубецкой отметил, что идея проведения данной акции возникла осенью 2019 года. Уже тогда власти района приступили к поиску партнеров, а также начали искать финансовую возможность для реализации идеи.

"Часть спонсоров присоединилась на благотворительной основе, некоторым участникам акции затраты будут компенсировать наши МУП... Наши муниципальные предприятия работают эффективно, за прошлый год показали положительные финансовые результаты, а кроме этого способны и зарабатывать", - приводят в пресс-службе слова главы района.