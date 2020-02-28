В Петербурге подсудимым по делу "Сети"* продлили арест на три месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении ареста на три месяца подсудимым по делу террористической организации "Сеть"* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, передает корреспондент РИА Новости.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть по 11 июня 2020 года", - сказал судья на заседании. Срок ареста обоих истекал в начале марта.

На заседании в пятницу суд провел по видеосвязи из Пензы допрос осужденных по пензенскому делу "Сети"* Ильи Шакурского и Максима Иванкина. Иванкин заявил, что с Филинковым не знаком, Бояршинова знает "только из газет". Шакурский также сообщил, что обоих лично не знает.

Бояршинова и Филинкова обвиняют по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков нет.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.