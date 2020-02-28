Эрдоган обсудит ситуацию в Идлибе с Трампом, Меркель и Макроном

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Турецкий лидер Турецкий лидер Тайип Эрдоган проведет в пятницу телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Наш президент сегодня проведет переговоры (по Идлибу) с Макроном, Меркель, Джонсоном и Трампом", — цитирует Алтуна телеканал Haberturk

Он добавил, что в ходе телефонного разговора Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в пятницу они договорились как можно скорее провести личную встречу.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.