Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:12+0300
https://ria.ru/20200228/1565336857.html
Эрдоган обсудит ситуацию в Идлибе с Трампом, Меркель и Макроном
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган обсудит ситуацию в Идлибе с Трампом, Меркель и Макроном

15:54 28.02.2020 (обновлено: 17:12 28.02.2020)
2375
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган проведет в пятницу телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Наш президент сегодня проведет переговоры (по Идлибу) с Макроном, Меркель, Джонсоном и Трампом", — цитирует Алтуна телеканал Haberturk.
Он добавил, что в ходе телефонного разговора Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в пятницу они договорились как можно скорее провести личную встречу.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Вчера, 15:28Сказано в эфире
Эксперт оценил предложение Турции о бесполетной зоне в ИдлибеТурция заявила о необходимости создания бесполетной зоны над сирийским Идлибом. Эксперт Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik предположил, зачем Анкаре нужна такая зона.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
44101010
Обсудить 3
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииБорис ДжонсонДональд ТрампАнгела МеркельТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности турецких военных в САР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
Президент России Владимир Путин
Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что Турция примет все меры для безопасности россиян
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов
Драка во время выступления Татьяны Булановой в Рязани
В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия приняла меры безопасности на сирийско-турецкой границе
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Британия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали шантажом заявление Турции о ситуации с беженцами
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе
Подразделения сирийской армии
Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния