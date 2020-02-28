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Пропавших в Сочи детей ищут более 300 человек
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РИА Новости

Пропавших в Сочи детей ищут более 300 человек

14:10 28.02.2020
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Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Уже 311 человек ищут двух подростков, пропавших в море в Сочи, поиск начался и в Туапсинском районе, сообщает администрация курорта.
Поиск подростков продолжается четвертый день. По прогнозам синоптиков, в пятницу в Сочи пройдут ливни, на море ожидается сильный шторм.
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
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Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
"Поисково-спасательная операция ведётся по береговой линии от Магри до Псоу протяжённостью 149 километров. В общей сложности задействованы 311 человек и 34 единицы техники. Кроме того, казачьи дружины ведут поиск на участке Туапсинского района", - цитируются в сообщении слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирёва.
Ранее в поисках были задействованы 260 человек.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей ведутся круглосуточно. Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.
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Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиРоссияПроисшествия
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