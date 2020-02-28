Пропавших в Сочи детей ищут более 300 человек

Поиск подростков продолжается четвертый день. По прогнозам синоптиков, в пятницу в Сочи пройдут ливни, на море ожидается сильный шторм.

"Поисково-спасательная операция ведётся по береговой линии от Магри до Псоу протяжённостью 149 километров. В общей сложности задействованы 311 человек и 34 единицы техники. Кроме того, казачьи дружины ведут поиск на участке Туапсинского района", - цитируются в сообщении слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирёва.