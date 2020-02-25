В Сочи двух детей унесло в море во время шторма

СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели ведут поиски двух детей, которых унесло в штормящее море в Сочи , сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю . Спасатели ведут поиски двух детей, которых унесло в штормящее море в, сообщило ГУ МЧС по

Инцидент произошел в поселке Лазаревское.

"Два несовершеннолетних ребенка пытались перейти реку Псезуапсе, и были снесены в море потоком воды", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен.

Отмечается, что поиски ведутся на берегу. В спасательной операции принимают около 140 человек и 17 единиц техники. На месте дежурит бригада скорой помощи. С наступлением светлого времени МЧС подключит авиацию.