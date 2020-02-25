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В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
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РИА Новости

В Сочи двух детей унесло в море во время шторма

22:28 25.02.2020 (обновлено: 23:28 25.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели ведут поиски двух детей, которых унесло в штормящее море в Сочи, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в поселке Лазаревское.
"Два несовершеннолетних ребенка пытались перейти реку Псезуапсе, и были снесены в море потоком воды", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен.
Отмечается, что поиски ведутся на берегу. В спасательной операции принимают около 140 человек и 17 единиц техники. На месте дежурит бригада скорой помощи. С наступлением светлого времени МЧС подключит авиацию.
Также проверку инцидента начала Следственный комитет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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