В Сочи двух детей унесло в море во время шторма

СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели ведут поиски двух детей, которых унесло в штормящее море в Сочи, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в поселке Лазаревское.
"Два несовершеннолетних ребенка пытались перейти реку Псезуапсе, и были снесены в море потоком воды", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен.
Отмечается, что поиски ведутся на берегу. В спасательной операции принимают около 140 человек и 17 единиц техники. На месте дежурит бригада скорой помощи. С наступлением светлого времени МЧС подключит авиацию.
Также проверку инцидента начала Следственный комитет.