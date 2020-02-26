Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
"Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России в Краснодарский край для оказания практической помощи в поиске пропавших подростков в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.