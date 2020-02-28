Комитет ГД поддержал запрет на зарубежные счета для публичных властей

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу поддержал поправку к Конституции РФ о запрете иметь зарубежные счета и вклады лицам, осуществляющим публичную власть, в том числе и президенту России.

Автором поправок стали сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию - депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас . Изменения вносятся в главы 3 и 4 конституции - "Федеративное устройство" и "Президент Российской Федерации".

Как пояснял Крашенинников, в соответствии с концепцией одобренных ранее поправок в ряде статей конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть, помимо одобренного в первом чтении возрастного ценза и запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Предложенными Крашенинниковым и Клишасом изменениями предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Данные положения вносятся в пункт "т" статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78, и касаются, в том числе, высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных госорганов.