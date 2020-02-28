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Комитет ГД поддержал запрет на зарубежные счета для публичных властей
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал запрет на зарубежные счета для публичных властей

13:24 28.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу поддержал поправку к Конституции РФ о запрете иметь зарубежные счета и вклады лицам, осуществляющим публичную власть, в том числе и президенту России.
Автором поправок стали сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию - депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Изменения вносятся в главы 3 и 4 конституции - "Федеративное устройство" и "Президент Российской Федерации".
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Как пояснял Крашенинников, в соответствии с концепцией одобренных ранее поправок в ряде статей конституции предлагается закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть, помимо одобренного в первом чтении возрастного ценза и запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
Предложенными Крашенинниковым и Клишасом изменениями предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Данные положения вносятся в пункт "т" статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78, и касаются, в том числе, высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных госорганов.
Также по предложению президента, аналогичная норма внесена в статью 81 Конституции: данный запрет распространяется и на главу государства.
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