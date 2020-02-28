Комитет ГД поддержал размещение органов госвласти не только в Москве

Поправкой предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы: в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей РФ является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.