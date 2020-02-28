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Комитет ГД поддержал размещение органов госвласти не только в Москве
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал размещение органов госвласти не только в Москве

12:54 28.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу поддержал поправку к Конституции о возможности размещения органов государственной власти РФ в других городах, помимо Москвы.
Авторами поправки выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Изменения вносятся в статью 70 главы 3 Конституции РФ "Федеративное устройство".
Поправкой предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы: в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей РФ является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
1611004
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
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