Комитет ГД поддержал размещение органов госвласти не только в Москве

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу поддержал поправку к Конституции о возможности размещения органов государственной власти РФ в других городах, помимо Москвы.
Авторами поправки выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Изменения вносятся в статью 70 главы 3 Конституции РФ "Федеративное устройство".
Поправкой предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы: в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей РФ является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.
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