Четыре российских города вошли в списки лучших туристических маршрутов

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Москва вошли в список лучших туристических направлений Европы и мира 2020 года, составленный пользователями TripAdvisor, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Москва вошли в список лучших туристических направлений Европы и мира 2020 года, составленный пользователями TripAdvisor, сообщает АТОР.

В рейтинг 35 лучших включены острова, города и курорты 18 стран. Сразу по три представителя в рейтинге у Великобритании, Греции, Италии, Испании, Португалии, Турции и России.

В список самых популярных туристических направлений Европы попали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Город на Неве обошел и столицу, и город-курорт, заняв 21 место, Москва — на 26-ом, Сочи – на 30-ом, обойдя таких сильных конкурентов, как Рейкьявик, Ливерпуль и Гамбург.

Кстати, Москва "засветилась" и в рейтинге самых модных туристических направлений мира, заняв 25 место. В первой пятерке – Кочин (Индия), Лусон (Филиппины), Порту (Португалия), Порту-Сегуру и Грамаду (Бразилия).

Калининград оказался на первом месте в категории самых развивающихся направлений для путешествий.

"Развивающиеся направления — это направления будущего. Они не у всех на слуху, но в следующем году все только о них и будут говорить. Опытные же путешественники выбирают их сейчас", — так описываются участники категории, в которой лидирует Калининград. В первую тройку также вошли Саранда (Албания) и Бейрут (Ливан).