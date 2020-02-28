Четыре российских города вошли в списки лучших туристических маршрутов

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Москва вошли в список лучших туристических направлений Европы и мира 2020 года, составленный пользователями TripAdvisor, сообщает АТОР.
В рейтинг 35 лучших включены острова, города и курорты 18 стран. Сразу по три представителя в рейтинге у Великобритании, Греции, Италии, Испании, Португалии, Турции и России.
В список самых популярных туристических направлений Европы попали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Город на Неве обошел и столицу, и город-курорт, заняв 21 место, Москва — на 26-ом, Сочи – на 30-ом, обойдя таких сильных конкурентов, как Рейкьявик, Ливерпуль и Гамбург.
Кстати, Москва "засветилась" и в рейтинге самых модных туристических направлений мира, заняв 25 место. В первой пятерке – Кочин (Индия), Лусон (Филиппины), Порту (Португалия), Порту-Сегуру и Грамаду (Бразилия).
Калининград оказался на первом месте в категории самых развивающихся направлений для путешествий.
"Развивающиеся направления — это направления будущего. Они не у всех на слуху, но в следующем году все только о них и будут говорить. Опытные же путешественники выбирают их сейчас", — так описываются участники категории, в которой лидирует Калининград. В первую тройку также вошли Саранда (Албания) и Бейрут (Ливан).
В категории самых популярных туристических направлений мира российских городов не оказалось. На вершине международного рейтинга — Лондон. В первой "десятке" – Париж, Крит, Бали, Рим, Пхукет, Сицилия, Майорка, Барселона и Стамбул.
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