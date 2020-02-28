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Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
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РИА Новости

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

12:45 28.02.2020 (обновлено: 12:59 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
"Что касается вопросов страховых сборов, о чем вы сказали: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Но здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду, и здесь нужно подойти аккуратно", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации в пятницу.
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Он пообещал изучить все связанные с этим предложения сенаторов и поделиться с парламентариями планами относительно того, как будет продолжена эта работа, особенно для субъектов малого предпринимательства.
Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе отмечал, что налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов.
Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% - взнос в Пенсионный фонд (ПФР) и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования.
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Антон СилуановСовет Федерации РФПенсионный фонд РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Михаил МишустинРоссияЭкономика
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