Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов

"Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель", — сказал Силуанов в интервью РБК

По его словам, для бизнеса такая нагрузка является сложной и поэтому возникают разные схемы уклонения от оплаты труда "вбелую". "Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд. <...> Самое главное сейчас — найти источники компенсации для снижения страховых взносов", — добавил Силуанов.

При этом он отметил, что в Минфине нет готового законопроекта по данному вопросу. По его словам, снижение страховых взносов на один процентный пункт будет стоить бюджетам внебюджетных фондов в сумме чуть более 200 миллиардов рублей. При этом снижение страховых взносов должно быть таким, чтобы бизнес его почувствовал.