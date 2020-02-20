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Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
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РИА Новости

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

17:06 20.02.2020 (обновлено: 19:42 20.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель", — сказал Силуанов в интервью РБК.
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По его словам, для бизнеса такая нагрузка является сложной и поэтому возникают разные схемы уклонения от оплаты труда "вбелую". "Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд. <...> Самое главное сейчас — найти источники компенсации для снижения страховых взносов", — добавил Силуанов.
При этом он отметил, что в Минфине нет готового законопроекта по данному вопросу. По его словам, снижение страховых взносов на один процентный пункт будет стоить бюджетам внебюджетных фондов в сумме чуть более 200 миллиардов рублей. При этом снижение страховых взносов должно быть таким, чтобы бизнес его почувствовал.
Сейчас общий объем страховых взносов в России составляет 30% процентов от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд (ПФР) и десять процентов "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ох, лукааавит Силуянов) Пенсионный фонд это не распределительная копилка, он должен работать, инвестировать средства и зарабатывать. А не офисы себе строить шикарные. И если бы они работали, а не зарплату получали, было бы у них больше 2 триллионов уж точно. Работать надо!
20 февраля, 17:33
МСМиха Сидоров
202221010
Всё верно! Но ничего страшного не произойдёт, если эти налоги будут платить сами работники. Бизнесмены, в основном, должны думать о развитии бизнеса, повышении его доходности, а не о налоговом администрировании иналоговой оптимизации!Что в итоге, напрямую, скажется на повышении уровня занятости и росте зарплаты!
20 февраля, 18:03
vvladimsam
2151031101
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