В Госдуму внесли проект об изменении закона о патентных поверенных

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, председатель Комитета Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по науке и образованию Лилия Гумерова и ее первый заместитель Дмитрий Василенко внесли в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование законодательства о патентных поверенных.

Гумерова напомнила, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил разработать эффективные правовые нормы для разработки и внедрения в России новых технологий.

"Для решения большинства глобальных задач, стоящих сегодня перед страной, необходимы качественные патентные услуги, определенные стандарты профессии и значительное увеличение числа самих патентных поверенных по всей стране. Вместе с тем, по оценкам экспертов, действующий Федеральный закон "О патентных поверенных", принятый еще в 2008 году, носит рамочный характер и требует кардинального обновления", - цитирует Гумерову пресс-служба Совфеда.

По словам сенатора, анализ существующей практики показывает, что основные затруднения при подаче заявок на получение патента и увеличение сроков их рассмотрения связаны с низким качеством подготовленных патентных заявок. Кроме того, сегодня наблюдается крайне непропорциональное распределение патентных поверенных по федеральным округам, добавила она.

По словам Гумеровой, патентные проверенные полностью отсутствуют в 23 российских регионах, ещё в 49 их насчитывается не больше трёх.

"Внесенный нами законопроект предполагает расширение статуса патентного поверенного, определение его прав, обязанностей и ответственности. В частности, документ предусматривает возможность учреждать кабинет патентного поверенного, вводит институт тайны патентного поверенного, приравнивает его статус в судебном процессе к статусу адвоката, предусматривает обязанность органов власти и иных организаций предоставлять ответ на запрос патентного поверенного в месячный срок и наделяет патентных поверенных правом доступа к информационным ресурсам Роспатента, содержащим сведения о регистрации объектов интеллектуальной собственности", - сообщила сенатор.