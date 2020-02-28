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В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море
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РИА Новости

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

08:41 28.02.2020 (обновлено: 08:43 28.02.2020)
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Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
СОЧИ, 28 фев - РИА Новости. Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Сочи четвертый день продолжается поиск двух подростков, пропавших в море. В них задействованы более 260 спасателей, представителей полиции, Росгвардии, казачества и волонтеров. Несмотря на дождливую погоду, авиация снова применяется для поиска детей. При этом по прогнозам синоптиков в пятницу на курорте пройдут сильные дожди.
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"Поисковые работы в Сочи продолжались всю ночь по береговой линии. В 07.20 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей ведутся круглосуточно. Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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