В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

"Поисковые работы в Сочи продолжались всю ночь по береговой линии. В 07.20 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту", - говорится в сообщении.

Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей ведутся круглосуточно. Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.