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Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков
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РИА Новости

Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков

22:37 27.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков на Украине.
"Брать налоги, по сути, с морального падения человека и, по сути, с разрушения человеческой жизни… Вы меня извините, пожалуйста, но не в Украине. Вы хотели бы свою дочь на такой работе? Это крах семьи и крах человека", - заявила она в четверг в эфире телеканала "Наш".
Кроме того, она отметила, что легализация легких наркотиков является частью экономического уничтожения. "Это духовное уничтожение", - подчеркнула Тимошенко.
Тем не менее, она сказала, что не стоит путать легализацию легких наркотиков с применением наркотических средств в медицине.
Относительно однополых браков, политик заявила, что такое решение нужно принимать лишь путем референдума. "Референдум. К людям. Вот спросить у людей, хотят ли они. Если вносятся какие-либо изменения в конституцию - идите к людям и спрашивайте, как они настроены, а не за спиной у народа делайте то, что люди не воспринимают", - подчеркнула она.
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