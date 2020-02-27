Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков

Тем не менее, она сказала, что не стоит путать легализацию легких наркотиков с применением наркотических средств в медицине.

Относительно однополых браков, политик заявила, что такое решение нужно принимать лишь путем референдума. "Референдум. К людям. Вот спросить у людей, хотят ли они. Если вносятся какие-либо изменения в конституцию - идите к людям и спрашивайте, как они настроены, а не за спиной у народа делайте то, что люди не воспринимают", - подчеркнула она.