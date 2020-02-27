В Ленобласти зафиксировано рекордное снижение смертности новорожденных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Показатель младенческой смертности в Ленинградской области в 2019 году снизился до рекордно низкого уровня — до 2,9 на одну тысяч родившихся, что на 9,4% меньше, чем в 2018 году, сообщил глава региона Александр Дрозденко в четверг на заседании областного правительства.

По его словам, это стало возможным благодаря переоснащению детских учреждений, профилактической работе, диспансерному наблюдению и другим мерам профилактики. Кроме того, полтора года назад в области открылся один из самых современных в Северо-Западном федеральном округе перинатальный центр. Всего за это время в нем родились около трех тысяч малышей, в том числе 49 двойняшек и одна тройня.

"В 2019 году мы начали масштабный ремонт детских поликлиник. Большинство из них откроется уже в этом году — в Ломоносове, Отрадном, Кингисеппе, Волхове, Волосово, Рощино, Всеволожске, Пикалево, и, я надеюсь, что в третьем квартале мы откроем первую очередь детского медучреждения в Сертолово", — отметил Дрозденко.

Губернатор также сообщил, что в областном бюджете в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотрено финансирование в объеме более пяти миллиардов рублей, что больше на 47 % по сравнению с 2019 годом.