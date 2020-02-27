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Ленинградская область
2020-02-27T14:32+0300
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Эксперты: полигоны — устаревшая форма утилизации отходов
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РИА Новости

Эксперты: полигоны — устаревшая форма утилизации отходов

14:32 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Мусорные полигоны, до сих пор действующие в российских регионах, являются не только устаревшей формой утилизации отходов, но и весьма опасной. К такому выводу пришли эксперты обсудившие на круглом столе ход реализации стартовавшей в прошлом году в Ленинградской области "мусорной" реформы.
Организаторами мероприятия, прошедшего в четверг в доме правительства Ленинградской области, выступили власти региона.
По мнению участников круглого стола, "мусорная" реформа в регионе заработала, однако, чтобы она развернулась на полную мощь, необходим комплексный подход и сотрудничество двух соседних субъектов - Петербурга и Ленинградской области.

Полигоны – под запрет

По словам академика РАН, профессора, председателя совета директоров и научного руководителя НПК "Механобр-техника" Леонида Вайнберга, в настоящий момент в Ленинградской области существуют только полигонные захоронения, с которыми необходимо расстаться. Мало того, что они наносят вред окружающей среде, так они еще и устроены не по правилам.
"Для меня совершенно очевидно, что нужно ввести раздельный сбор мусора не по четырем-пяти мешкам, а полностью отделить опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, тара из-под нефтепродуктов) и деловую часть отходов от органики", - считает профессор.
По его мнению, обучить современного человека четко разделять мусор не получится, да и не надо. Новые технологии давно умеют разделять отходы по фракциям. А для того, чтобы переработать такой мусор в Ленобласти, нужно всего четыре небольших завода, мощностью 150 тысяч тонн, и один большой завод для мусора мегаполиса, мощностью 350 тысяч тонн.
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Соседский опыт

В свою очередь, доцент Высшей школы гидротехнологического и энергетического строительства Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), заместитель директора института по общим вопросам Александр Чусов сообщил, что в регионе над мусорной реформой стали задумываться еще в 1999 году. С тех пор прошло больше 20 лет, а конкретных действий предпринято до недавнего времени не было.
Например, в 2015 году был разработан проект по развитию города и территории вокруг него. В рамках него специалисты попытались оценить, чем отличаются Петербург и Ленинградская область от стран, которые расположены на берегу Финского залива. С помощью расчетов они оценили удельный экологический ущерб наносимый окружающей среде одним человеком и выяснили, что в основном экологический урон наносят заводы по утилизации отходов и полигоны.
"По Петербургу экологический ущерб на одного человека за последние 30 лет (с 1985 по 2015 год) возрос в три раза. Для пяти районов Ленинградской области - в 1,7 раза. Для Финляндии снизился в 2,6 раза, Эстонии – в 2,14 раза. И мы можем сказать точно - там к решению проблем подходили комплексно", - сказал Чусов.
Ростислав Баскаков, генеральный директор одной из компаний, работающих в сфере чистых технологий, подчеркнул, что именно переработка спасла нашего северного соседа Финляндию от мусорного коллапса — сегодня в Суоми перерабатывается 99% отходов, практически ничего не захоранивается и мусорные полигоны, как таковые, отсутствуют.
"На мой взгляд, результатом комплексной системы по обращению с отходами в России должно стать производство востребованных рынком вторичных материальных ресурсов, пригодных для рециклинга, отсортированные опасные фракции ТКО и произведённое по ГОСТу твёрдое топливо из отходов – SRF (solid recovered fuel – твердое восстановленное топливо)", – считает Ростислав Баскаков.
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По мнению эксперта, использование SRF в соответствующего типа котельных и ТЭС "кипящего" слоя – означает не только экологически рациональный и безопасный способ размещения отходов, но и снижение до нуля выбросов в атмосферу CO2.

Комплексный подход

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспироднадзор) Михаил Козьминых отметил, что ресурсы полигонов региона практически исчерпаны, еще два-три года и они будут переполнены, а поскольку Петербург по закону не имеет права организовывать на своей территории полигоны, над вопросом утилизации мусора должны работать чиновники обоих регионов.
"Помимо простого складирования отходов есть и другие методы работы с отходами. Мировая экономика шагнула намного вперед и мы должны перенимать имеющийся опыт", - сказал он.
По мнению исполняющего обязанности начальника управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексея Пименова, сейчас есть возможность реализовать комплексный подход к мусорному вопросу.
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"Мы стараемся достичь тех показателей обработки и утилизации, которые заложены на уровне РФ, но также самостоятельно двигаться в этом вопросе. Сейчас мы хотим реализовать проект производственной мощностью 300 тысяч тонн вместе с полями биокомпостирования. Мы видим в этом безусловное снижение размещения на полигонах. Мы понимаем, что полигоны - тупиковая история и мы должны идти по пути переработки и утилизации. На текущий момент, пока наши коллеги из Петербурга находятся вне реформы и мы до конца не понимаем, что они хотят делать со своим мусором в таком объеме, мы предусматриваем на своей территории реализацию данного проекта", - заключил он.
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