Ямальские авиакомпании в праздники будут бесплатно возить ветеранов

Бесплатный билет на самолет "АТК Ямал" на все регулярные межмуниципальные и межрегиональные рейсы с 1 по 13 мая участники Великой Отечественной войны могут приобрести уже сегодня. Льготой также могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, приравненные к ним.