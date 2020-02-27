Ямальские авиакомпании в праздники будут бесплатно возить ветеранов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Ямальские авиакомпании в майские праздники будут бесплатно возить ветеранов, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"В майские праздники совершить перелет на самолетах и вертолетах ямальских авиалиний ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно. Также правом бесплатного проезда может воспользоваться один сопровождающий", - говорится в сообщении.
Бесплатный билет на самолет "АТК Ямал" на все регулярные межмуниципальные и межрегиональные рейсы с 1 по 13 мая участники Великой Отечественной войны могут приобрести уже сегодня. Льготой также могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, приравненные к ним.
С 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, смогут совершать перелеты по регулярным межмуниципальным вертолетным маршрутам АК "Ямал".
"Продажа билетов начнется в ближайшее время. Для оформления авиабилетов пассажирам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право оформления льготной перевозки", - отмечается в сообщении.
Этот год объявлен президентом России Годом памяти и славы. На Ямале пройдут более 170 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. Одно из центральных мест займут межрегиональный проект "Знамя Победы" и патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти", уточняет пресс-служба.
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