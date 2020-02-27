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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-27T14:17+0300
https://ria.ru/20200227/1565279041.html
В Татарстане начали строить речной пассажирский теплоход на СПГ
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РИА Новости

В Татарстане начали строить речной пассажирский теплоход на СПГ

14:17 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа "Ямал СПГ"
Резервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Корпус первого в истории России речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна с двигателями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), заложили в четверг на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс" холдинговой компании "Ак Барс"), передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня знаковое событие не только для нашей республики, для нашего судостроительного завода, это знаковое событие для судостроения России. Никогда мы в России ещё не делали суда – речные, морские – на газомоторном топливе", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии закладки судна.
По словам Минниханова, газомоторное топливо, особенно сжиженный природный газ, имеет огромную перспективу, поскольку страна располагает огромными запасами природного газа, а вопросы экологической безопасности сегодня в числе основных. Новое судно – пример экологичного транспортного средства.
План мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов на сжиженном природном газе на туристических маршрутах республики "Газпром" и Татарстан подписали в октябре 2019 года. Заказ на строительство на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького пассажирского судна "Чайка", работающего на СПГ, размещен ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" по итогам открытого конкурса. В настоящее время судов, использующих в качестве топлива СПГ, в речном флоте России нет.
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Татарстан является одним из первых регионов, где на постоянной основе совместно с "Газпромом" ведется системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. Целесообразность использования природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, меньшей стоимостью и пониженным износом двигателей по сравнению с традиционными видами топлива. Переход на природный газ позволит компаниям-эксплуатантам снизить себестоимость перевозок внутренним водным транспортом.
Речное пассажирское судно "Чайка" пассажировместимостью 150-170 человек разработано АО "Зеленодольское ПКБ" и представляет собой теплоход с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в носовой части корпуса в надстройке первого яруса, конструктивный тип – однокорпусный, стальной. Судно имеет современный дизайн, панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами, а также отвечает последним требованиям безопасности перевозок. Пассажирский салон и рулевая рубка оснащены системами кондиционирования и отопления, судно оборудовано системой "Аудиогид" на пяти языках.
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Ранее министр транспорта Татарстана Ленар Сафин сообщал, что завершение работ по строительству судна запланировано на третий квартал 2020 года. Планируется, что эксплуатироваться оно будет по экскурсионному маршруту Казань-Свияжск, а также по прогулочному маршруту по реке Казанка. В перспективе такие суда могут использоваться на водных маршрутах не только в Татарстане, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Основные характеристики судна "Чайка" с двигателями на СПГ (согласно данным проектанта): длина – 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра, скорость судна – около 18 километров в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 километров, автономность – 24 часа, экипаж – три человека и восемь человек обслуживающего персонала, пассажировместимость – не менее 170 человек.

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Республика ТатарстанГосударственная транспортная лизинговая компанияЗеленодольский завод имени А. М. ГорькогоРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияЭкономика
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