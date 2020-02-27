Комитет ГД поддержал поправки о проведении голосования по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ в части уточнения порядка проведения общероссийского голосования, полномочий ЦИК и вступления итогов голосования в силу.

Авторами поправок стали депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.

Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции. Указывается, что назначение общероссийского голосования будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на голосование.

В общероссийском голосовании вправе участвовать граждане РФ от 18 лет, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Кроме того, поправками закрепляются принципы проведения голосования: оно будет тайным на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления.

Прописываются полномочия избиркомов и ЦИК: в частности, ЦИК в трехдневный срок со дня опубликования указа президента о назначении голосования утверждает его порядок, форму и текст бюллетеня для голосования, порядок, доставку и контроль за их изготовлением, а также подводит итоги общероссийского голосования.

Также поправками предполагается, что Общественная палата РФ и региональные палаты назначат наблюдателей для работы на общероссийском голосовании и подведении его итогов. Кроме того, для голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, а также дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения.

Также за ЦИК закрепляются полномочия по определению результатов общероссийского голосования: они должны быть подведены не позднее, чем через 5 дней после дня его проведения.