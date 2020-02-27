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Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса
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РИА Новости

Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса

12:44 27.02.2020
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© AFP 2020 / Valery HacheСтивен Спилберг возглавил жюри 66 Каннского международного кинофестиваля, май 2013
Стивен Спилберг возглавил жюри 66 Каннского международного кинофестиваля, май 2013
© AFP 2020 / Valery Hache
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американский режиссер Стивен Спилберг отказался снимать пятую часть приключенческого фильм про Индиану Джонса. Впервые за 39-летнюю историю проектом будет руководить другой кинематографист, сообщает Variety.
Как рассказал источник изданию, Спилберг сам принял такое решение. Он будет продюсировать картину.
Режиссерское кресло может занять Джеймс Мэнголд, который снял "Логана", "Ford против Ferrari" и другие блокбастеры.
Исполнитель главной роли американский актер Харрисон Форд снова вернется к своему персонажу — охотнику за сокровищами. Эту информацию ранее подтвердила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Он снялся в четырех фильмах франшизы (начиная с 1981 года): "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
Выход пятой части запланирован на июль 2021 года.
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