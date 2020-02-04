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Культура
2020-02-04T22:28+0300
https://ria.ru/20200204/1564255888.html
Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564256323_625:0:2513:1062_1036x0_80_0_0_3c644b5a9fb68ae0b7d6bfbdefd3ea10.jpg
РИА Новости

Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса

22:28 04.02.2020
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© Lucasfilm Ltd. (2008)Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
Кадр из фильма Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
© Lucasfilm Ltd. (2008)
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американский актер Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятом фильме франшизы, сообщает NME.
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила его участие: "Мы усердно трудимся, заканчиваем работу над сценарием. Когда мы его допишем, сразу начнем съемки. Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение".
Таким образом, слухи о том, что главную роль доверят кому-то другому, были опровергнуты.
Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
У пятой части пока нет названия. Изначально релиз планировался на июль 2019 года, затем его отложили на июль 2020, а в итоге перенесли на 9 июля 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыLucasfilmХаррисон Форд
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