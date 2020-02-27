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Губернатор НАО сообщил о дефиците кадров по ряду профессий в округе
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РИА Новости

Губернатор НАО сообщил о дефиците кадров по ряду профессий в округе

11:02 27.02.2020
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© Фото : Антон ТайбарейГубернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
© Фото : Антон Тайбарей
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Архивное фото
НАРЬЯН-МАР, 27 фев – РИА Новости. Ненецкий автономный округ – одна из немногих северных территорий, где не фиксируется отток населения, однако в ряде сфер существует дефицит кадров – прежде всего, не хватает медиков, учителей и пилотов малой авиации, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.
"У нас нет оттока населения, более того, у нас есть небольшой прирост. Здесь две причины, скажу откровенно: объем социальных гарантий в регионе выше, чем в среднем по стране, даже выше, чем у соседних регионов. Это связано с территорией Крайнего Севера и с климатическими надбавками. Но есть и вторая - много людей формально зарегистрированы здесь, особенно пенсионеры, которые заработали пенсии и получают выплаты, но живут в других регионах", – пояснил глава региона.
По его словам, в здравоохранении региона сегодня не хватает порядка сотни специалистов. И это при том, что сегодня власти северных территорий, в том числе НАО, предлагают щедрый пакет мер поддержки для медиков, приезжающих и работающих в регионе. Однако больше всего медиков не хватает в сельских местностях, где врач не может получить обширную практику и постепенно рискует потерять квалификацию, считает Цыбульский.
"Сегодня действительно сложно заманить врачей в село. Поэтому мы благодарны президенту за решение по целевому набору – если он заработает с учетом мер поддержки, которые мы готовы на старте давать врачам, если мы получим высококвалифицированных врачей, которые будут приезжать методом временной практики в села, это будет хорошее подспорье", - отметил Цыбульский.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский во время встречи с Владимиром Путиным. 31 июля 2018
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С подобной проблемой столкнулась авиационная сфера – одна из важнейших в регионе, где дорожная сеть развита слабо, а населенные пункты разбросаны на обширной территории. Глава региона отметил, что больше 50% пилотов малой авиации — люди в возрасте 50 лет и старше. При этом парк вертолетов постоянно обновляется.
"Мы сталкиваемся с дефицитом пилотов, потому что их выпускает всего одно училище в стране. Их количество не соответствует количеству поднимаемой в небо техники. Вертолетчики еще пока сохраняются за счет высокой зарплаты, а вот пилотов малых самолетов - как АН-2 - почти невозможно найти. И с каждым годом проблема становится все острее", - добавил Цыбульский.
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Ненецкий автономный округАлександр ЦыбульскийОбщество
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