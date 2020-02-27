Губернатор НАО сообщил о дефиците кадров по ряду профессий в округе

НАРЬЯН-МАР, 27 фев – РИА Новости. Ненецкий автономный округ – одна из немногих северных территорий, где не фиксируется отток населения, однако в ряде сфер существует дефицит кадров – прежде всего, не хватает медиков, учителей и пилотов малой авиации, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Ненецкий автономный округ – одна из немногих северных территорий, где не фиксируется отток населения, однако в ряде сфер существует дефицит кадров – прежде всего, не хватает медиков, учителей и пилотов малой авиации, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.

"У нас нет оттока населения, более того, у нас есть небольшой прирост. Здесь две причины, скажу откровенно: объем социальных гарантий в регионе выше, чем в среднем по стране, даже выше, чем у соседних регионов. Это связано с территорией Крайнего Севера и с климатическими надбавками. Но есть и вторая - много людей формально зарегистрированы здесь, особенно пенсионеры, которые заработали пенсии и получают выплаты, но живут в других регионах", – пояснил глава региона.

По его словам, в здравоохранении региона сегодня не хватает порядка сотни специалистов. И это при том, что сегодня власти северных территорий, в том числе НАО, предлагают щедрый пакет мер поддержки для медиков, приезжающих и работающих в регионе. Однако больше всего медиков не хватает в сельских местностях, где врач не может получить обширную практику и постепенно рискует потерять квалификацию, считает Цыбульский.

"Сегодня действительно сложно заманить врачей в село. Поэтому мы благодарны президенту за решение по целевому набору – если он заработает с учетом мер поддержки, которые мы готовы на старте давать врачам, если мы получим высококвалифицированных врачей, которые будут приезжать методом временной практики в села, это будет хорошее подспорье", - отметил Цыбульский.

С подобной проблемой столкнулась авиационная сфера – одна из важнейших в регионе, где дорожная сеть развита слабо, а населенные пункты разбросаны на обширной территории. Глава региона отметил, что больше 50% пилотов малой авиации — люди в возрасте 50 лет и старше. При этом парк вертолетов постоянно обновляется.