Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американские дипломаты под печальную музыку пообещали Украине поддержку в "борьбе" с Россией . Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале посольства США в Киеве.

На кадрах сотрудники дипмиссии выступают на ломанном украинском, обещая дальнейшую поддержку "союзника" в "борьбе против российской агрессии" и победу "демократии".

Ролик приурочен к шестой годовщине потери Киевом контроля над Крымом.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.

По его словам, план включает 12 шагов. Кулеба отметил, что согласно последнему пункту, "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом это произойдет, политик не уточнил.