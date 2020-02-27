Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T02:04+0300
https://ria.ru/20200227/1565257247.html
Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565257236_88:0:1789:957_1036x0_80_0_0_3c5a4fbe00b4b738437834a1d47b8f59.jpg
РИА Новости

Американские дипломаты под грустную музыку пообещали Украине поддержку

02:04 27.02.2020
24065
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американские дипломаты под печальную музыку пообещали Украине поддержку в "борьбе" с Россией. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале посольства США в Киеве.
На кадрах сотрудники дипмиссии выступают на ломанном украинском, обещая дальнейшую поддержку "союзника" в "борьбе против российской агрессии" и победу "демократии".
Ролик приурочен к шестой годовщине потери Киевом контроля над Крымом.
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Вчера, 21:12
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
По его словам, план включает 12 шагов. Кулеба отметил, что согласно последнему пункту, "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит. Каким образом это произойдет, политик не уточнил.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.
10345331915
Обсудить 16
Ситуация на УкраинеРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как страшно жить в Це украине - зрада на зраде
27 февраля, 03:40
Архангел Гавриил
3921100
Похоронный марш идеально подошёл бы для этого ролика - крым - це .....
27 февраля, 03:48
Архангел Гавриил
2941000
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Рады из студии
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Военные корабли в бухте Севастополя
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Пентагон
В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Снимки котов из капсулы времени возрастом 120 лет
Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Медик с лекарством
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Масленичные гуляния и проводы зимы
Диетолог посоветовала не совмещать две русские традиции на Масленицу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния