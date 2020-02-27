Белый медведь сигнализирует об опасности. Что угрожает хозяину Арктики

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Российской Арктике впервые в истории пересчитают всех белых медведей. Такую программу утвердило на днях Минприроды. В Международный день полярного медведя РИА Новости рассказывает, почему эти животные привлекают к себе столько внимания.

По пятам полярного медведя

Один из крупнейших сухопутных хищников планеты, белый медведь обитает по всему побережью Северного Ледовитого океана, в Гренландии, на Шпицбергене и многочисленных арктических островах. Охотится обычно на морских льдах, по которым проходит тысячи километров в поисках главной добычи — тюленей.

Белый медведь находится на вершине пищевой цепочки, выступая своего рода санитаром полярной экосистемы. Он убивает слабых и больных тюленей, поедает выброшенные на берег туши китов, не брезгует другой падалью. Естественных врагов у него нет, но изменение климата, загрязнение мест обитания, браконьерство делают его уязвимым. Вот почему этот вид внесен в международную и российскую Красные книги.

Ученые выделяют 19 субпопуляций полярных медведей общей численностью порядка 20 тысяч особей. Становится ли их меньше? Нужно ли спасать вид от вымирания? Чтобы ответить на эти вопросы, надо вести учет количества животных. Это очень сложно по ряду причин: труднодоступность большинства арктических территорий, высокая стоимость авиации, с помощью которой ведут наблюдения, недостаточная развитость дистанционных методов.

С 2009 года ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН выполняют программу исследований белого медведя в Российской Арктике при постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных представителей фауны России. Специалисты регулярно выезжают в районы обитания хищника, чтобы отловить нескольких особей, надеть на них ошейники, взять биоматериал для анализов.

Три последние экспедиции оказались удачными: удалось пометить несколько самок — только у них телосложение позволяет удерживаться ошейнику с радиопередатчиком. Сигнал транслируется через спутник на Землю и обрабатывается компьютерной программой, позволяющей в режиме реального времени отслеживать путь каждой медведицы. Две сейчас находятся на Новой Земле, одна — на Ямале, отловленная в апреле на Земле Франца-Иосифа самка перебралась по морским льдам на Шпицберген.

© ИПЭЭ РАН Одна из белых медведиц в ошейнике находится в Баренцевом море. Ученые следят за ее перемещением в реальном времени через спутник © ИПЭЭ РАН Одна из белых медведиц в ошейнике находится в Баренцевом море. Ученые следят за ее перемещением в реальном времени через спутник

Исчезновение ледяного рая

Анализируя перемещения медведей, ученые пытаются понять, как полярные животные приспосабливаются к потеплению в Арктике. Дело в том, что на их жизненный цикл сильно влияет состояние морского льда, на котором они охотятся, совершают сезонные переходы, ищут брачных партнеров. Даже берлоги делают — например, в море Бофорта, где преобладают многолетние льды.

По наблюдениям с конца 1970-х установлено, что морской лед в Арктике теперь тает раньше, образовывается позже, площадь его уменьшается. А нет льда — нет охоты. Хищник остается на берегу и ищет пропитание там.

двинулась по льду, поняла, что не успевает, и вернулась на сушу. Там добежала до участка, где лед в ста километрах от берега, переплыла туда. В 2016-м на острове Вайгач увидели , что даже когда есть возможность попасть на лед, животные предпочитают берег. А на Новой Земле их привлекали помойки. Белые медведи ведут себя по-разному — очевидно, приспосабливаются к меняющимся условиям", — рассказывает РИА Новости Никита Платонов, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, специалист по ледовым местообитаниям. "В 2010 году все медведицы, за которыми мы наблюдали, ушли на лед. В 2011-м долго ждали на острове, пока подойдет лед. Весной 2012-го, когда Карское море начало таять, самкапо льду, поняла, что не успевает, и вернулась на сушу. Там добежала до участка, где лед в ста километрах от берега, переплыла туда. В 2016-м на острове Вайгач, что даже когда есть возможность попасть на лед, животные предпочитают берег. А на Новой Земле их привлекали помойки. Белые медведи ведут себя по-разному — очевидно, приспосабливаются к меняющимся условиям", — рассказывает РИА Новости Никита Платонов, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, специалист по ледовым местообитаниям.

Как и бурый родственник, белый медведь всеядный. Для него есть пропитание и на земле. Это могут быть яйца птиц, еще не вставшие на крыло птенцы, которых можно поймать, разная падаль, даже морские водоросли. Однако без тюленей ему не обойтись.

Поздним летом и осенью, когда площадь морского льда в Арктике минимальна, полярные медведи живут на суше на голодном пайке, сжигая запасы подкожного жира. Самки ищут на берегу место для берлоги, обычно под склоном, сильно заметаемым снегом. У человеческого жилья чаще замечают молодых особей обоего пола: их больше, и они менее опытные охотники. Как только морской лед оказывается в пределах досягаемости, звери устремляются к нему.

уверены ученые из Канады и США. Вместе с коллегами из других стран они создали модель расчета численности потомства белых медведей в трех поколениях на примере субпопуляции моря Баффина, что между Гренландией и Канадским архипелагом. Утрата морского льда негативно сказывается на физическом состоянии животных,ученые из Канады и США. Вместе с коллегами из других стран они создали модель расчета численности потомства белых медведей в трех поколениях на примере субпопуляции моря Баффина, что между Гренландией и Канадским архипелагом.

В море Баффина в теплое время года лед тает. Белым медведям приходится ждать, и они проводят на берегу на месяц дольше, чем десять лет назад. Вероятно, из-за этого снизился их вес. Модель показала, что, если тренд сохранится, самки не смогут приносить по два медвежонка в помете, как раньше, и субпопуляция сократится.

Возможности адаптации

В декабре 2017-го кадры погибающего от истощения полярного медведя облетели весь мир. Их сняли документалисты на острове Баффинова Земля. Душераздирающее зрелище мало кого оставило равнодушным, наверняка многие решили, что белые медведи вымирают и нуждаются в срочном спасении.

"Один голодающий медведь не может служить показателем для всей популяции ", — подчеркивает Никита Платонов.

Сам он лишь однажды видел сильно истощенное животное. Это было в 2016 году на острове Белый в Карском море.

"В прошлом году вешали ошейники, так все попадались очень упитанные", — добавляет ученый и вспоминает, что в 2011 году на Земле Франца-Иосифа встретился самец, который пытался отбить у самок медвежат. Оказалось, что у него сломаны зубы, очевидно, он не мог охотиться на тюленей и выбрал более легкую добычу.

Возможно, после нескольких неудачных лет подряд, когда звери питаются не очень хорошо, у них падает рождаемость, повышается смертность детенышей и, соответственно, сокращается численность. Затем наступает благоприятный период, и популяция восстанавливается.

"Недавно определили, что на побережье Чукотского моря обитает больше трех тысяч особей. Динамика численности полярных медведей, как в мире, так и в России, неизвестна. В 2015 году норвежцы подсчитали со своей стороны полярных медведей и особого уменьшения не отметили. Сообщают об отрицательной динамике только в южной части моря Бофорта. Явных же признаков того, что популяция белых медведей в мире сокращается, нет", — отмечает Платонов.

Для наблюдений ученые все чаще используют дистанционные методы, не требующие прямого контакта с животным. На спутниковых снимках высокого разрешения с пикселем в 30 сантиметров можно различить отдельных особей. Логично было бы применить нейросеть, и такие попытки делаются, создаются алгоритмы. Однако для обучения программы нужна большая выборка, а база данных пока слишком мала.