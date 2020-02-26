"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала . Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.

В ходе передачи "Открытым текстом" член "Антифашистского комитета Украины " и представитель Компартии страны Михаил Кононович отметил, что государство должно обеспечить своих граждан "демократическим выбором" и дать им возможность решить, на каком языке говорить. Он добавил, что на Украине уже не осталось частных школ или гимназий, где преподают на русском языке . По мнению, так "не должно быть".

Оппонент Кононовича, бывший депутат Верховной рады от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко, заявил, что рад таким процессам в стране.

"Слава богу. Будет гимназия имени Тараса Шевченко. Будет так, потому что мы живем на Украине", — сказал он.

В ответ на это Кононович подчеркнул, что чем больше киевские власти будут ущемлять права русскоговорящих, "тем меньше территорий Украины будет оставаться".

"Не нужно нагнетать, и тогда все бы было нормально — и Крым был бы украинским, и Донбасс", — считает политик.

После этого Мирошниченко вышел из себя и начал обзывать оппонента. Он также призвал главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова "заняться сепаратистами", имея в виду Кононовича.

Весной 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Его предписано употреблять в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов.